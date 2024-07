UGT: "Las mil solicitudes para entrar en Amazon desmienten a FADE"

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha aprovechado el aluvión de solicitudes para trabajar en el centro logístico de Amazon en Bobes (Siero) para arremeter contra la Federación Asturiana de Empesarios (FADE). La multinacional del comercio electrónico ha recibido más de un millar de peticiones para ingresar como mozo de almacén en la macronave sierense, ofreciendo por ello un salario de 21.242 euros brutos mensuales en doce pagas (1.770,16 euros brutos mensuales). "La noticia que hemos conocido de Amazon, con tantísimas solicitudes en apenas cuatro días para trabajar como operario con unas condiciones económicas dignas, desmiente por completo la teoría que desde el ámbito de FADE se está lanzando en estos últimos tiempos, de que la gente no quiere trabajar, que la gente quiere cobrar una prestación social, que la gente que trabaja quiere ausentarse de su puesto de trabajo y no trabajar", argumentó Fernández Lanero en un comunicado. "Estamos viendo cómo, cuando lo que se ofrece son condiciones laborales dignas y una situación laboral estable, la gente quiere trabajar", remarcó el dirigente sindical, que insistió en su reclamación de que se termine "con esta teoría que desde esos ámbitos empresariales intenta afirmar que la gente no quiere trabajar".

