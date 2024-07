El Principado comienza a subastar las parcelas industriales que asumió de Sogepsa

El Principado ha abierto las primeras subastas de parcelas del suelo industrial que asumió procedente de la reestructuración de la sociedad mixta Sogepsa. En concreto, la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico ha lanzado la comercialización mediante subasta de 22 parcelas para usos industriales en los polígonos de Bobes (Siero), Lloreda (Gijón) y Guadamía (Ribadesella). Desde los ayuntamiento se había urgido el desbloqueo de estos terrenos.

En conjunto, las parcelas suman 58.443 metros cuadrados de suelo urbanizado y se reparten de la siguiente forma: hay cinco en Bobes, 16 en Lloreda y una en Guadamía. La extensión de estos emplazamientos oscila en una horquilla que va desde los 1.098 metros cuadrados de la más pequeña, ubicada en Ribadesella, a los 11.090 metros cuadrados de la de mayor tamaño, en Gijón. La valoración conjunta de estos terrenos asciende a más 16,02 millones de euros, sin incluir los impuestos.

Según destacaron ayer fuentes del Gobierno regional, la puesta en marcha de esta subasta responde al objetivo de poner a disposición de empresas y promotores suelo para el desarrollo de nuevas actividades económicas en la región, que permitan la creación o el mantenimiento de puestos de trabajo así como la promoción de distintas áreas y parques empresariales. Las parcelas proceden de los activos asumidos por el Principado en el proceso de saneamiento y reestructuración de Sogepsa.

Las condiciones y el procedimiento para concurrir a la subasta están detallados en una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial del Principado Asturias (BOPA). Las personas y empresas interesadas tienen 20 días para remitir la documentación requerida a la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico.

Para evitar movimientos especulativos con los terrenos, en las bases de la convocatoria se incluyen unos requisitos de destino del suelo y de creación y mantenimiento de empleo "toda vez que las parcelas incluidas en el procedimiento de enajenación fueron objeto de desarrollo y ejecución urbanísticas para dar cumplimiento a los objetivos y directrices determinados en los diferentes planes y programas de suelo industrial del Principado de Asturias, que tenían por objeto la consecución de un impacto estructural positivo, en cuanto que posibilitasen la generación y el mantenimiento de empleo, así como la creación de valor añadido, la incorporación de innovaciones y la diversificación del tejido empresarial", señalan las bases de la convocatoria.

Por ello, no podrán tomar parte en la subasta las personas físicas o jurídicas que no acrediten que la actividad a desarrollar en las parcelas objeto de enajenación en los polígonos industriales de Bobes, Lloreda y Guadamía sirva para la creación de al menos cinco empleos o mantenimiento de los mismos, siempre que dicho empleo tenga como centro de trabajo la parcela objeto de adquisición. Igualmente no podrán tomar parte en la subasta de suelo aquellas personas físicas o jurídicas cuyo proyecto de implantación en la parcela objeto de enajenación no tenga como destino un uso industrial o sea un servicio de apoyo a la industria.

"Ahora debemos ser ágiles en la tramitación", afirma el alcalde de Siero

El alcalde de Siero, Ángel García, agradecido la labor desarrollada desde el Gobierno regional para poner en el mercado el suelo de Bobes. "Lo cierto es que, a pesar de ser pocas parcelas, lo positivo de todo esto es que el mecanismo ya se ha puesto en marcha y esperamos que pronto puedan ser mucha más", señaló el regidor. "Ahora solo queda esperar que podamos ser ágiles en la tramitación, porque las empresas no paran por nosotros y, si una empresa está interesada en instalarse en Bobes, pero ve que el tiempo pasa y la cosa no avanza, hay más puntos donde puede implantarse. Por eso pedimos agilidad", concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo