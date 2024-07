Las 2.000 solicitudes a Amazon "demuestran que hay ganas de trabajo", afirman UGT y CC OO

Los principales sindicatos en Asturias, UGT y CC OO, aseguran que el hecho de que más de 2.000 personas hayan solicitado ocupar los 150 puestos hasta ahora disponibles como operarios en el nuevo centro logístico de Amazon en Bobes (Siero), tal como informó ayer este periódico, "demuestra que la gente quiere trabajar".

El aluvión de peticiones para ingresar en el almacén de la multinacional de comercio electrónico en Siero –que comenzará a funcionar el 2 de septiembre ofreciendo un salario bruto mensual de 1.770 euros–, "tira por los suelos esa teoría de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) sobre la falta de mano de obra que dice que la gente no quiere trabajar, que la gente lo que quiere es coger bajas médicas", afirmó el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. "Toda esa retahíla de comentarios quedan completamente desmentidos, porque estamos viendo que cuando hay buenas ofertas de empleo, cuando hay trabajos mínimamente dignos con salarios mínimamente decentes, la gente quiere trabajar. La gente no quiere estar en casa cobrando un subsidio de 500 al mes porque no se puede vivir, pero tampoco trabajar por 1.000 euros al mes en jornadas interminables en las que no saben cuándo saldrán", remarcó el dirigente sindical.

Por su parte, Bibiana Martínez, secretaria general de CC OO Siero-Piloña, coincidió en que las 2.000 solicitudes a Amazon suponen "una muestra más de que los asturianos quieren tener un futuro laboral en la región", aunque advirtió a la compañía estadounidense de que "debe cumplir con el número prometido de puestos de trabajo, porque hasta ahora hemos visto muchos anuncios y queremos ver realidades". "Estaremos vigilantes para que los empleos sean dignos y cumplan con la legislación laboral", exigió Martínez.

