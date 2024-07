"Quienes se forman obtienen trabajo, pero no conseguimos llenar los cursos"

La socióloga Begoña López González (Oviedo, 1980) es desde septiembre del pasado año directora-gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa). Antes fue responsable del Área de Análisis Sociológico del Consejo Económico Social de Asturias y responsable del Observatorio Asturiano de Servicios Sociales.

–¿Será este un buen verano para el empleo en Asturias?

–Cada vez tenemos un mayor componente de actividad estacional asociada al turismo y los datos son buenos. Hasta el mes de julio está garantizado que vamos a seguir teniendo descenso del desempleo. Agosto, en cambio, suele ser un mes con comportamiento variable. En todo caso, tenemos datos de empleo razonablemente buenos. En la comparación interanual llevamos 39 meses consecutivos de caídas del paro registrado.

–El paro baja y, a diferencia de años anteriores, lo hace sin descender la población activa.

–Esa es la clave. Cae el desempleo en un contexto de mejora de la población activa, que tradicionalmente en Asturias ha tenido una de las tasas más bajas de España. Para mí, sin duda, la buena noticia es ese incremento de la población activa. Necesitamos tener una fuerza laboral a disposición del desarrollo económico de la región.

–¿A qué es achacable la caída del paro?

–Hay un cambio en la coyuntura económica de la comunidad autónoma y del perfil de la gente que está en edad laboral. Antes teníamos mucha gente prejubilada que estaba inscrita como demandante de empleo y estas generaciones se van aproximando a la edad de jubilación y salen de la población demandante de empleo.

–¿Y el aumento de la población activa?

–Tenemos gente que está viniendo de fuera y gente que ha salido y vuelve. En ese sentido, el Principado está poniendo en marcha políticas de atracción del talento, que creo que son interesantes, e iniciativas como la Oficina del Retorno.

–Citaba a los prejubilados, que contabilizan como parados. También están los fijos discontinuos, que en los periodos de inoperatividad no figuran como parados. Y luego los trabajadores a tiempo parcial que pueden desempeñar varios empleos y con ello una persona se convierte en varios afiliados a la Seguridad Social. Con estas perturbaciones, ¿son fiables las cifras de empleo en Asturias?

–El tema de los fijos discontinuos se ha puesto de moda, pero la regulación de cómo se contabilizan es igual desde 1985. No ha habido cambios. Con respecto a las cifras de afiliación, son muy buenas incluso en un contexto de transición demográfica. Es importante tener en cuentan que estamos entrando en la parte estrecha de la pirámide del mercado laboral y aún así seguimos mejorando la afiliación. No veo que tengan tanta centralidad esas cuestiones en la forma en la que contamos las afiliaciones o los parados.

Daremos formación a personas en situación irregular que podrán obtener la residencia si son contratadas

–Los empresarios dicen que falta mano de obra en la región. ¿Tienen razón?

–Desde el Sepepa llevamos años advirtiendo de esta falta de mano de obra en algunos perfiles y en algunos sectores. De hecho, llevamos mucho tiempo participando en el contingente de contratación en origen que pone en marcha el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este año hemos trasladado unas siete profesiones que tenían problemas de cobertura en la comunidad. Adicionalmente, está el contacto continuo con los sectores, a través de programas de formación específicos con compromiso de contratación. Además, este año hemos revisado el anexo de especialidades para que haya más ajuste entre la oferta de formación subvencionada y la demanda de los sectores y, a mayores, estamos haciendo estudios sectoriales que nos permiten conocer las necesidades de personal y de formación. Este último año hicimos el de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la hostelería, y el año próximo lo haremos de la logística, de la automoción y del metal.

–¿Qué profesiones tienen problemas de cobertura y han incluido en el contingente?

–Entre ellas, enfermería, ingenieros industriales y eléctricos, técnicos de automoción...

–La construcción asturiana quiere irse a contratar en origen a Paraguay. ¿Qué le parece?

–Lo he visto en la prensa. Nosotros no hacemos contratación en origen, sólo proponemos al Ministerio y allí se funde con lo que envían el resto de comunidades, y es el Ministerio quien continúa con el procedimiento. Otra cuestión muy relevante, y en la que estamos trabajando con la Delegación del Gobierno, es la formación para el arraigo. Que personas que viven en una situación irregular en el país puedan formarse, obteniendo una autorización para la residencia mientras lo hacen, y que una vez que tienen una oferta de empleo y se concreta en un contrato laboral, pueden consolidar la autorización de residencia. Es una fórmula nueva y tenemos que comunicarla y empezar a ponerla en marcha con sectores que lo necesitan. Hay toda la colaboración por parte de Extranjería y por parte nuestra. Podríamos incorporar gente que ya está residiendo en el país.

Solo le veo ventajas a la FP dual, las empresas recibirán hasta 400 euros por mes y alumno en ayudas

–Sectores como el de las TIC, el naval o el del metal llevan muchos años con falta de personal cualificado. ¿Por qué no se resuelve el problema?

–Es un problema de transición demográfica. En la pirámide, la gente que está en las cohortes jóvenes de la edad laboral es mucha menos que la que está a punto de salir. Tenemos un problema de relevo generacional y esto depende de la colaboración de múltiples agentes. Por ejemplo, el Sepepa no puede formar a un ingeniero. A nosotros nos compete la formación en el trabajo. Con el naval, con las TIC y con el metal nos acercamos a las empresas, a las grandes y a las pequeñas, para conocer sus necesidades y para tratar de canalizarlas a esos programas de formación que les permiten a ellos formar a las personas. Nosotros financiamos la formación y es la empresa quien la imparte en los términos que ella quiera. Únicamente pedimos un compromiso de contratación.

–Es lo que desde hace años demandaba el naval.

–Efectivamente, pero ya estamos dialogando con ellos para poner en marcha formaciones a la carta.

–Se habla de falta de mano de obra en Asturias, pero para 150 plazas de mozo de almacén en Amazon se presentan 2.000 aspirantes. ¿No será que lo que faltan son buenas condiciones?

–Los individuos toman sus decisiones y habría que ver de toda esa gente que se ha dirigido a Amazon –con quien colaboramos estrechamente en la difusión de sus puestos– cuántos son desempleados y cuántos ya están trabajando en la región y les apetece probar en otra empresa porque sienten que tienen una mayor proyección profesional o condiciones más apetecibles.

–¿Qué esperan de la nueva FP que arranca el próximo curso?

–Ofrece oportunidades importantes. Por un lado, que las empresas se impliquen en la formación de las personas. Eso es importante y redunda en beneficio del sistema educativo, que se retroalimentará con la información que llegue de las empresas, y viceversa. Es una oportunidad para llegar al nivel de los países más desarrollados en términos de formación.

–Para la puesta en marcha del modelo de FP intensivo, en el que los alumnos cobran beca, va a ser crucial la participación de las empresas. ¿Lo harán?

–Desde el Sepepa apoyamos la implantación de la FP dual con un programa que financia hasta 400 euros por mes y alumno. Las empresas tienen una oportunidad de entrar en contacto con potenciales futuros trabajadores ya en su etapa de formación e influir en ella. Solo le veo ventajas.

–El curso empieza en septiembre y no sé si hay muchas empresas...

–No hay manera de hacer un reforma tan sustancial y profunda, y que te sobre tiempo.

–¿Pero ya hay una bolsa de empresas?

–No lo sé porque no firman los convenios con el Sepepa, lo hacen con Educación.

– Las políticas activas de empleo sí son de su competencia. Este año dispondrán de más fondos. ¿En qué se va a notar?

– El programa "Joven investigo", que se había financiado hasta ahora con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, vamos a pasarlo a crédito ordinario y lanzar un convocatoria a finales de año porque fue un programa que funcionó muy bien. Y también estamos actualizando las cuantías de otros programas.

– Hace años que se habla de reorientar las oficinas de empleo. ¿Se va hacia un nuevo modelo?

– Un cambio radical del modelo en un año sería inviable, habría que cerrarlas y volver a abrirlas. Hay que ir haciendo ajustes para que funcionen mejor. Por un lado, hace poco que se aprobó un real decreto de cartera de servicios, y para el próximo año arrancaremos con diez servicios garantizados a la ciudadanía y seis a empresas. Estamos revisando los protocolos y además acabamos de incorporar al Sepepa el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación (COE) que nos va a permitir adaptar buenas prácticas de otras comunidades y estudiar metodologías nuevas. Y otra línea que estamos abriendo ahora es revisar los espacios para que las personas estén el centro.

–¿Reformas?

–Sí, se está cambiando la oficina de Lugones y espero que el año que viene podamos cambiar una de las de Oviedo y otra en Avilés.

– ¿Qué cambios se hacen?

– El objetivo es que tengan espacios privados donde la gente pueda tener una conversación con su orientador y para el trabajo en grupo. Para las personas que están muy alejadas del mercado de trabajo es muy bueno tener dinámicas de grupo, conocer gente que está en tu misma situación…

–¿Se conoce la actividad del Sepepa?

– El Sepepa es un desconocido en la calle. La gente no sabe que formamos ocupados, por ejemplo. Y es fundamental que la población ocupada siga mejorando su empleabilidad. Nos gustaría ser más cercanos a los ciudadanos y que supieran lo que podemos ofrecerles y moverse entre nuestros programas. Estamos arrancando en redes sociales y haciendo intentos para ser más conocidos.

– Con la transición digital y energética han cambiado muchas profesiones. ¿No tienen demanda de reciclaje?

– Hay demanda, pero me gustaría agotar el dinero de formación para ocupados. La realidad es que no se agota porque las aulas no se llenan. La UE nos dice que el aprendizaje a lo largo de la vida tenemos que implementarlo ya. La formación que da el Sepepa y las entidades colaboradoras que se financiación con nuestros programas de subvenciones es de calidad. Los niveles de inserción son altos. Si te formas, trabajas. Hay formaciones del Sepepa que conducen claramente a una inserción laboral. En la familia química, en la del metal, en la del deporte… Todas insertan pero algunas por encima del 70%. Son niveles muy significativos. Tenemos muchos programas y muchas oportunidades para formarse y para trabajar.

