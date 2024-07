ISS, el gigante de la limpieza decidido a "seguir comprando"

Desde que ISS Facility Services opera en España, la multinacional danesa de limpieza, mantenimiento y servicios auxiliares ha comprado más de 70 compañías en el país. La absorción está en su ADN. De hecho, el propio CEO y presidente ejecutivo de la delegación española, Javier Urbiola, llegó a la compañía mediante una compraventa.

En 2001 creó, junto con dos colegas más, un proyecto llamado Única, que consistió en comprar e integrar tres compañías de limpieza. "Hace 20 años, este sector estaba muy atomizado y muy poco profesionalizado. Había margen para hacer este tipo de operaciones", asegura Urbiola. Buscaron capital riesgo, desarrollaron el proyecto en tres años y, luego, lo vendieron a ISS, empresa que había nacido apenas unos años antes, en 1999. "No esperaba quedarme aquí", reconoce el CEO, que dirige la división española desde 2017. "He ido creciendo con la compañía. En Única facturábamos 170 millones de euros", recuerda. En ISS aumentaron su facturación en un 7,8% el año pasado. "Rozamos los 600 millones. Y creciendo", añade. La capitalización bursátil de la empresa supera los 22.428,7 millones de euros.

Las oficinas centrales españolas están en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y cuentan con más de 2.800 metros cuadrados de superficie y una plantilla que asciende a 180 personas. En total, el grupo tiene una plantilla de 35.000 trabajadores y es la 15ª compañía con más empleados en España.

Industria, salud y oficinas

Casi el 80% de su facturación viene a través de los servicios de limpieza, que generan 472 millones de euros. El mantenimiento supone el 15%, con 92 millones facturados, y los servicios auxiliares representan poco menos del 5% de su actividad, con 29 millones. En los últimos años han abandonado sus servicios propios de cátering y seguridad (aunque pueden seguir ofreciéndolos a través de subcontrataciones). El cliente de la multinacional es en un 75% privado y se divide entre industria, salud y oficinas.

La capitalización bursátil del grupo supera los 22.428 millones de eurosy aquí genera el 6% del negocio



La filial española de ISS supone el 6% de la facturación global del grupo, siendo el sexto país con más peso del total de 30 en los que opera la multinacional. España cuenta, además, con el 10% del total de empleados. Esto es así, en parte, porque "el precio por empleado es menor en España", reconoce Urbiola, que, sin embargo, se esfuerza en resaltar especialmente uno de los valores de la firma: las personas y sus condiciones laborales.

"Hay un básico que hay que cumplir con los empleados: pagar lo que toca, o más, en tiempo y en forma. Antes del 31 de cada mes. Y funciona", sostiene. "Hay personas que están cobrando un salario que no es el que deberían, tienen familias, hipotecas...", defiende. "A ISS le encanta la regulación", presume. Es más, "las subidas del salario mínimo interprofesional se alinean con nuestra estrategia, nos van bien", añade. "Toda legislación que vaya a favor de los empleados, contará con nuestro apoyo", concluye el CEO.

Echando la vista atrás, Urbiola repasa las integraciones. "Hay algunas que no han salido bien. Hemos tenido que hacer desinversiones, pero la ratio es muy baja", analiza. Sus años en la empresa le han forjado una mirada crítica. "¿Podríamos haber crecido más? Pues a lo mejor sí. Pero estamos contentos con lo que somos. No somos líderes en volumen, hay otras empresas que lo son. Pero somos referentes en el sector", asegura. "Somos líderes en los tres segmentos donde queremos actuar: limpieza, mantenimiento y servicios auxiliares", recuerda. "Otras facturan más que nosotros, con cátering y con seguridad... Pero ahí ya no estamos", concluye.

Pendientes de la central

"A lo largo de estos años, hemos conformado la empresa a través de más de 70 culturas y las hemos preservado. Comprar es fácil, pero lo realmente difícil es integrar", sostiene el CEO. "Intentamos hacer integraciones rápidas, para que el proceso no se pudra. Pensamos en qué gana la persona que vende e intentamos que los empleados que pasan a formar parte de la organización estén bien integrados", insiste.

Para ISS, el objetivo es claro. Seguirán haciendo lo que les ha funcionado durante estos 25 años: comprar e integrar. Eso sí, lo que compren y por cuánto dinero lo hagan dependerá de la luz verde que obtengan desde Dinamarca, donde está ubicada la central.

"El grupo se animó hace dos o tres años a salir a comprar empresas, de una forma ordenada, siempre trabajando en los segmentos en los que operamos". Reserva el presupuesto, en palabras del CEO, "para aquellos países donde la central sabe que se hacen bien las cosas. Y España puede comprar", celebra. El año pasado, de hecho, fue noticia la adquisición del Grupo Fissa, firma extremeña dedicada a la limpieza que por entonces contaba con 25 delegaciones en el país.

Sin entrar en detalles, Urbiola afirma que las próximas compras las harán en Madrid, Barcelona, "en grandes ciudades y en varios territorios", y sobre todo en el sector de la limpieza, su actividad predilecta. "Nos servirá para seguir creciendo", concluye.