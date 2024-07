Beneficio récord del Sabadell, que crece en Asturias un 5% en volumen de negocio

Banco Sabadell cerró el primer semestre del año con un beneficio récord de 791 millones de euros, un 40,3% más que en el mismo periodo del año pasado, según la información remitida ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata de los primeros resultados difundidos tras la oferta pública de adquisición (opa) hostil lanzada por BBVA el pasado 9 de mayo, y en un momento en el que las acciones del banco de origen catalán cotizan en los niveles más altos desde 2015, con una valoración cercana a los 11.000 millones de euros.

En la presentación de resultados, el consejero delegado, César González-Bueno, auguró que el banco cerrará el año de nuevo con beneficios récord. El directivo atribuyó los resultados "al fuerte ritmo de crecimiento del negocio –especialmente en financiación a pymes y empresas– y en hipotecas", así como a la "mejora del perfil del riesgo de crédito, que ha permitido elevar de nuevo la calidad de los activos y reducir provisiones".

González-Bueno señaló que la evolución de la entidad a lo largo del ejercicio ha sido al alza, ya que en el segundo trimestre el beneficio fue de 483 millones, un aumento del 56,8% sobre el primero. También destacó que "los buenos resultados y una rentabilidad acelerándose permiten mejorar aún más las previsiones para 2024 y 2025", y que la filial británica del grupo, TSB, aportó en el primer semestre 95 millones al beneficio total, la mitad que hace un año, "pero con tendencia al alza".

Gracias a todo ello, Sabadell estima que retribuirá a los accionistas con 2.900 millones de euros en dos años, en vez de los 2.400 millones previstos anteriormente, lo que equivale al 27% de su capitalización. La entidad prevé abonar en octubre un dividendo a cuenta de 8 céntimos, lo que supone el 15% del total a pagar en dos años y el 33% más que las dos remuneraciones a los accionistas en el conjunto de 2023. El "pay-out" –la proporción del beneficio destinado a remunerar a los accionistas– pasa a ser del 60% en el actual ejercicio.

Preguntado por la operación del BBVA, González-Bueno respondió: "Hoy no toca hablar de opa". Pero sí afirmó que "lo más importante es la transparencia", que "hay un montón de cuestiones que no están claras" y que habría que aclararlas para que los accionistas pudieran decidir con toda la información. En ese sentido, recordó la carta que el presidente, Josep Oliu, dirigió a los accionistas, a los que avisó de que aún "no tenían que tomar aún ninguna decisión".