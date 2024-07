Los 25 principales accionistas de Inditex acaparan el 74% del capital de la compañía

Hay vida más allá de la participación mayoritaria que Amancio Ortega tiene en Inditex. Su 50,1% gracias a Pontegadea y su 9,3% de Partler le colocan como el máximo accionista de la compañía, lo que supone, además, tener el control total de la empresa. Pero hay más inversores que poseen una participación destacable en la empresa. No llegan al porcentaje de Ortega, pero si se suman sus dos participaciones a las de los 23 máximos accionistas acaparan más del 74% de todo su capital, según un informe que acaba de publicar el servicio de análisis australiano Simply Wall St. La gran mayoría son grandes gestoras internacionales que invierten en Inditex a través de sus fondos de inversión, muchas de ellas con sucursales en España, y que también están presentes en otras empresas del Ibex. Ninguna de ellas supera el 5%, un porcentaje a partir del cual se le podría abrir las puertas del consejo de administración.

Los 25 principales accionistas de Inditex / / L. O.

La única que supera esa cifra (5,06%) es la primogénita de Amancio Ortega, Sandra Ortega Mera, pero, al igual que su madre, Rosalía Mera, nunca ha mostrado interés por entrar en el órgano de decisión de la textil coruñesa. El valor actual de sus acciones es de 7.200 millones. El de Amancio Ortega supera los 84.000.

Además de la familia Ortega, hay otros cuatro inversores que controlan cada uno más del 1% del capital de Inditex, entre ellos dos de las tres gestoras de fondos de pensiones más grandes del mundo y el fondo de pensiones de Noruega.

The Capital Group Companies, nacida en EEUU en 1931, cuenta con dos fondos filiales, CGII y Capital Research and Management Company, con más de 30 millones de cuentas para inversores individuales. El segundo de estos fondos es el cuarto máximo accionista de Inditex con un 1,86%, tras Amancio Ortega y su hija. El valor de su participación es de 2.600 millones. Tiene su sede en Los Ángeles y está presente en 23 países.

The Capital Group Companies es una de las tres gestoras de fondos de pensiones más grandes del mundo, junto a The Vanguard Group y Fidelity Investments. The Vanguard Group, que es la mayor empresa de fondos de inversión del planeta, es el sexto máximo accionista de Inditex con un 1,35%, y Fidelity Investments, el noveno con un 0,42%.

BlackRock, quinto máximo inversor con el 1,46%, es una de las mayores empresas de gestión de activos del mundo. Tiene su sede en la ciudad de Nueva York y fue fundada en 1988.

Cierra el cuarteto de los inversores que superan el 1%, Norges Bank Investment Management que es responsable de la gestión del fondo de pensiones del Gobierno de Noruega. También gestiona las reservas internacionales del Banco de Noruega.

Además del 59,4% de Amancio Ortega y del 5,06% de Sandra Ortega, el 33% de los títulos de Inditex está en manos de accionistas institucionales, mientras que los particulares representan solo el 1,6%. “Observamos que los hedge funds no tienen una inversión significativa en Inditex”, apunta Simply Wall St.

El servicio de análisis australiano también destaca en su informe una previsión de los ingresos y beneficios que tendrá Inditex en los próximos tres ejercicios. Las cifras representan el consenso de una veintena de analistas. En 2023, la multinacional coruñesa facturó 35.947 millones. Para 2024 prevén que llegué a los 38.885, para superar los 40.000 en 2025 (41.864) y 2026 (45.131).

Por su parte, los beneficios alcanzaron los 5.381 millones el año pasado, y la estimación de los analistas es que en 2024 no supere los 6.000 (se quedará en 5.959), aunque sí lo hará en 2025 (6.414) y 2026 (6.998). En cuanto a la acción —ayer cerró a 45 euros— escalará en un año, según la previsión de Simply Wall St, hasta los 47, un 3,5% más.

