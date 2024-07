La reducción de jornada afectaría a unos 188.000 asturianos, calcula CC OO

Nueve de cada diez asalariados asturianos en el sector privado, es decir, unos 188.000 trabajadores, se podrían beneficiar de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, según los cálculos del sindicato CC OO, que ayer advirtió de que habrá movilizaciones a partir de septiembre si la patronal mantiene su posición "inmovilista" ante la propuesta que el Gobierno quiere negociar con los agentes sociales.

Según el responsable de Salud Laboral de CC OO de Asturias, Gerardo Argüelles, si la parte empresarial no quiere sentarse en la mesa " y solo busca imponer o lanzar mensajes alarmistas", desde el sindicato se planteará un proceso de movilizaciones en la calle. "Somos conscientes de que a la clase trabajadora nunca nos regalaron nada, y ya toca trabajar menos; es adaptarse al siglo XXI, es generar más empleo", señaló Argüelles, que aseguró que jornadas laborales más cortas no implican necesariamente una disminución de la productividad, "como se ha visto ya en otros países".

Para CC OO no hay duda de que trabajadores con más descanso y motivación "tienden a más eficiencia" y que con el cambio se podría fomentar además una mejor organización del trabajo. Argüelles señaló que la reducción de jornada también responde a una cuestión de justicia social ya que, a su juicio, en un contexto de alta precariedad y desempleo juvenil, redistribuir el trabajo puede facilitar la entrada de nuevas personas al mercado laboral y reducir el desempleo.

Por su parte, el secretario general de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, instó ayer al Partido Popular a posicionarse ante sus votantes sobre la reducción de la jornada laboral. "(El PP) no ha dicho nada todavía. Todo el mundo lo sitúa en un lugar determinado, incluido el presidente de la patronal, pero yo no he oído a los dirigentes decir nada", señaló Álvarez en una entrevista con "Efe".

A juicio de Álvarez, un eventual voto en contra del PP "sería el peor escenario" para ese partido, por lo que ha confiado en que apoye el plan de reducir la jornada máxima legal de trabajo desde las 40 horas semanales de la actualidad a las 37,5 en 2025. La negociación que mantienen para ello el Ministerio de Trabajo, los sindicatos UGT y CC OO y las patronales CEOE y Cepyme avanza, en su opinión, "un pasito para adelante, un pasito para atrás".

Suscríbete para seguir leyendo