"El objetivo cero emisiones no puede ser a costa de millones de empleos en Europa"

El ingeniero de minas Javier Targhetta Roza (Madrid, 1948), consejero delegado de la compañía onubense Atlantic Copper, primer productor de cobre de España, es un hombre muy vinculado a Asturias, especialmente a Gijón, ciudad natal de su madre y donde él pasó los veranos de su infancia. Desde hace años lo hace en La Isla (Colunga), y precisamente esta semana ha estrenado ahí sus vacaciones. A lo largo de su carrera, Targhetta ha desempeñado varios puestos directivos en el sector industrial, también en empresas relacionadas con la región: fue primer ejecutivo de Fertiberia y consejero de Duro Felguera (1995-2000) y de Asturiana de Zinc (1998-2005). Este año fue nombrado miembro de honor del Instituto de la Ingeniería de España, y actualmente preside la Fundación Minería y Vida, de reciente creación.

–¿Cuál es el objetivo de la Fundación Minería y Vida?

–La Fundación surge de la confederación española de industrias de materias primas minerales (Primigea), creada en 2019 y que aglutina a 3.650 empresas mineras españolas que, a su vez, emplean a 330.000 personas. Varias de esas compañías operan en Asturias. Creamos la Fundación porque fuimos conscientes de la importancia que estaban cobrando, y que iban a cobrar de forma creciente, las materias primas minerales en todo el mundo. Y, por supuesto, en España, un país tradicionalmente minero, pero con una minería aparentemente en decadencia.

–¿Por qué "aparentemente"?

–Porque para nosotros los asturianos, así como para los de León y Palencia, las minas de carbón eran claves para la economía, y su desaparición generó un sentimiento general de identificación exclusivamente con la minería del carbón, lo cual era un tanto excluyente, aunque también lógico. Pero la minería aún tiene actividad tanto en Asturias como en el resto de España, y la va a haber crecientemente.

–¿Por qué lo cree así?

–Porque este "boom" de las materias primas surge en el mundo entero, y concretamente en la Unión Europea, en el año 2008, cuando afloró la conciencia de que escaseaban unos cuantos elementos minerales claves para las transiciones industriales que estaban en marcha, como el cambio hacia el vehículo eléctrico, las baterías o la electrificación de los hogares. Todas esas transiciones comportan un aumento de la utilización de las más de 30 materias primas que ha definido la UE, con dos categorías principales: estratégicas y críticas. Hay muchas similitudes entre ambas concepciones, pero digamos que la segunda indica aquellos materiales que son de imperiosa necesidad, como el cobre, níquel, cobalto, litio, grafito, manganeso, zinc... Su escasez podría impedir la transición a una economía verde y privar a la industria transformadora europea –por ejemplo, la del automóvil– de los elementos necesarios para mantenerse y crecer. En este contexto, la creación de Primigea fue oportuna y precedió en España a la hoja de ruta establecida por el Ministerio de Transición Ecológica para la gestión de estas materias primas, que precisamente se anunció en un congreso celebrado en Oviedo en 2022. También precedió a la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales, aprobada el pasado abril.

–¿Qué objetivos pretende conseguir esa norma europea?

–Son tres: promover la exploración y explotación de recursos mineras autóctonos en Europa, fomentar el reciclaje y, por último, cuando estas dos medidas puestas en marcha no sean suficientes para limitar la dependencia europea del exterior, acudir a acuerdos comerciales con países productores para garantizar el suministro.

–¿Qué incidencia tendrá esta regulación en España?

–El paso siguiente de la hoja de ruta europea ha sido abrir, justo el pasado mayo, una primera convocatoria de proyectos estratégicos que se cerrará el próximo 20 de agosto. Más adelante habrá otras dos convocatorias. De forma distinta a los proyectos Next Generation, en este caso no se fijan unas cuantías concretas para subvenciones, sino que la UE se reserva la libertad de establecer cuán estratégico es cada proyecto presentado y, los que merezcan una atención especial porque dan acceso a las materias primas, facilitar una financiación blanda o agilizar los procedimientos.

–¿Qué regiones del mundo poseen estos materiales?

–Principalmente Asia, África y América Latina. China controla el 95% de las tierras raras que hay en el planeta y, en concreto, un porcentaje muy alto del litio. El caso chino es preocupante y, al mismo tiempo, digno de imitar, porque ha desarrollado a lo bestia toda su industria transformadora, incluyendo la siderurgia. Precisamente respecto a esta última actividad, yo y otros hemos criticado bastante que la ley europea no incluya el acero entre las materias primas críticas, como sí lo ha hecho con el cok. ¿Para qué se necesita el cok si no es para hacer acero? En su día también argumentamos que había que introducir el aluminio, y finalmente lo incluyeron.

–Hablando de siderurgia, ¿cómo ve la situación del sector en Asturias? Sobre todo con la incertidumbre que hay respecto a los planes de ArcelorMittal de sustituir los altos hornos por sistemas de reducción directa de mineral de hierro (DRI).

–Sin entrar a valorar la estrategia de una empresa, sí quiero subrayar que las instalaciones de Arcelor en Veriña son de las mejores de Europa. Es una instalación siderúrgica de primera categoría, y perder un activo así sería malo para Asturias, España y Unión Europea. Los planes de Arcelor tienen mucho que ver con el desarrollo del hidrógeno verde. Hace unos días, el Tribunal de Cuentas de la UE llamó la atención sobre la euforia que se ha planteado al respecto, y creo que tienen razón. A largo plazo, el hidrógeno verde será algo realmente extraordinario, y se logrará la reducción o práctica eliminación de la emisión de dióxido de carbono. Pero aún hay un camino a recorrer que está formado por dos componentes paralelos.

–¿Cuáles?

–El desarrollo tecnológico y la rentabilidad económica. La parte tecnológica, a su vez, supone contar con la energía verde necesaria para alimentar los electrolizadores, y además contar con la tecnología fiable para funcionar sin interrupciones. Respecto al aspecto económico, las cifras que actualmente se manejan del posible precio que puedan vender los productores no son viables, no compiten con el gas natural. Ante el escenario, algunos dicen: "Es que te van a obligar a utilizarlo". Hombre, a lo que quizá me van a obligar es a cerrar mi planta. No puede alcanzarse el objetivo de cero emisiones a costa de perder miles y millones de empleos en Europa. Respecto al asunto de la siderurgia integral, evidentemente requiere reducción directa de hierro, pero la UE y los países miembros tienen que ser muy comprensivos en cuanto a las exigencias tanto de la reducción y precios de emisión de CO2 como de que el DRI funcione con hidrógeno verde. Porque esto tiene un recorrido de años.

–Es decir, usted cree que las autoridades deberían levantar el pie del acelerador en las obligaciones de transición industrial.

–Pues sí. O por lo menos tener consideración con sectores muy concretos que están atravesando enormes dificultades. No porque estén haciendo las cosas mal, sino porque estamos en una etapa tecnológica en la que, en efecto, la siderurgia integral emite mucho CO2, del mismo modo que lo hace la fabricación de cemento. Pero, insisto, no es como consecuencia de una mala práctica de las empresas, sino por una situación tecnológica de la Humanidad en estos momentos. Hay que ayudar a estas empresas, no atosigarlas con precios del CO2 desorbitados.

–Como exconsejero de Duro Felguera, ¿qué opina de las perspectivas de la empresa tras la llegada de los inversores mexicanos y su primer gran proyecto, una planta de fertilizantes de 1.100 millones en México?

–La situación de la empresa es esperanzadora, desde luego, y ese primer proyecto puede ser el pistoletazo de salida de una nueva etapa. Tradicionalmente, Duro ha tenido dos componentes clave para triunfar: un buen producto de ingeniería, con una gran capacidad de construcción de plantas industriales "llave en mano", y un componente de talento humano. Sobre todo destacaría el segundo, porque es lo que hace posible el primero. Además, creo que ha habido una gran fe en la recuperación de la empresas, tanto por parte de los gobiernos asturiano y central, como de la sociedad.

Suscríbete para seguir leyendo