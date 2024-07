Las plantas asturianas de Arcelor vuelven a eludir la parada de un horno alto

La dirección de ArcelorMittal ha anunciado el cierre y apagado definitivo de las baterías de coque de su planta de Cracovia (Polonia). El cese irreversible de esta planta se produce a la vista de que los planes de descarbonización de la compañía y del sector en Europa no permiten vislumbrar la necesidad de esta instalación. A finales del año pasado la batería polaca fue parada "en caliente", de modo que quedó latente para su reactivación cuando repuntara la demanda de coque. Pero ahora el director general de ArcelorMittal Polonia, Wojciech Koszuta, ha dicho que "mantener las baterías ‘calientes’ es muy caro, principalmente por el coste del gas natural que se utiliza para alimentar la instalación". "Seguir manteniendo las baterías de esta manera, con la esperanza de que la situación mejore, no está justificado económicamente", dijo. La clausura de la planta de coque en Cracovia, decidida pese a queArcelor no tiene planes para descarbonizar su cabecera en Polonia –tiene dos hornos altos en Dabrowa Górnicza–, da más opciones de futuro a las baterías de coque de Gijón. Esta instalación, que fue modernizada con más de 150 millones entre 2015 y 2020, está concebida para alimentar a los dos hornos de Gijón, generar gas de coque para reducir la factura de gas natural en los hornos altos y en los hornos de recalentamiento de otras instalaciones y para la exportación. Entre 2019, con el cierre de las baterías de Avilés, y el reencendido en 2020 de las de Gijón, ArcelorMittal Asturias importó coque de Polonia.