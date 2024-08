Daniel Berdasco, cogerente de Benfer: "La presión regulatoria es una locura que hace peligrar la subsistencia de las empresas más pequeñas de Asturias"

El sucesor Orgulloso de su familia Nacido en 1972 en la aldea de Villaverde (Belmonte de Miranda), Daniel Berdasco Riesgo estudió la EGB en Grado y parte del bachillerato en el colegio San Luis de Pravia. Con 16 años dejó los estudios y se incorporó a la empresa familiar. Su hermano mayor, Ángel, hizo lo propio tras estudiar Empresariales. El pequeño de los Berdasco (casado y con un hijo llamado como él, Daniel) se siente muy orgulloso de su familia: "Estoy muy agradecido de haber tenido un padre y una madre tan trabajadores, que supieron transmitirnos unos valores fundamentales para la vida". También tiene palabras para su hermano: "Le tengo un enorme respeto, es un trabajador infatigable. Está disponible 365 al año y 24 horas al día".

A las 2.00 de la madrugada, mientras la mayoría de los asturianos están durmiendo –e incluso algunos aún no se han acostado–, los hermanos Ángel y Daniel Berdasco Riesgo comienzan su jornada laboral en su empresa, Benfer, a las afueras de Grado. No queda otra: a esas horas ya tienen que ir organizando las piezas de carne que una veintena de camiones y furgonetas empezarán a repartir al amanecer por toda Asturias. Las instalaciones de Grado, ampliadas el año pasado (justo en el 50º aniversario de la compañía), procesan cada año 3.000 canales de vacuno y 20.000 de porcino –procedentes del matadero de Tineo, que desde 1998 es de su propiedad– para elaborar piezas, productos al corte y embutidos. Aunque los dos hermanos dirigen la distribuidora cárnica fundada por sus padres hace medio siglo, el benjamín, Daniel (Villaverde, Belmonte de Miranda, 1972) es quien suele ofrecerse como rostro público, mientras Ángel, seis años mayor, opta por un papel más discreto. El pequeño de los Berdasco conoce bien su oficio, al que se dedica desde los 16 años, y afirma que "ser empresario es una forma de vida: trabajo todos los días, incluidos festivos y fines de semana". Atiende a LA NUEVA ESPAÑA dentro de la serie de entrevistas que, bajo el título de "El relevo", presenta cada dos domingos a las nuevas generaciones de las empresas familiares de Asturias.

–¿Cuál es el principal producto de Benfer?

–Producimos carne de vacuno y porcino de forma bastante equilibrada, aunque quizá algo más de la segunda por volumen. Pero donde más estamos creciendo es en la carne de vaca asturiana, tanto de Indicación Geográfica Protegida (IGP) como no IGP. Hay muchos ganaderos de la región que crían raza autóctona aunque no sea IGP. Nosotros no sacrificamos ni compramos carne que no sea asturiana. En ocasiones tal vez sí tengamos que adquirir vaca frisona (procedente de Holanda y Alemania), pero sería siempre de un ganadero de aquí. Además, en el matadero de Tineo ofrecemos a terceros un servicio de maquila, es decir, sacrificamos ganado para otras empresas cárnicas.

–¿La empresa también cría ganado?

–Sí, tenemos animales. Ahora mismo tenemos abiertas dos explotaciones, una en Grado y otra en Salas, y estamos trabajando en la apertura de una tercera en Candamo. Todo forma parte de un proyecto agroganadero de bastante magnitud que queremos desarrollar. La última inversión vinculada a este proyecto la hicimos en Salas, donde contamos con unas naves que tienen capacidad para alojar un elevado número de animales. De momento, en las fincas que compramos en Candamo no se nos permite realizar mucha construcción, por lo que la idea es que ahí se críen al aire libre. Como mucho, se harían establos para que los animales puedan comer o resguardarse.

–¿Qué tipo de clientes tienen?

–Tenemos una cartera bastante diversificada, y ahora nos estamos acercando a los 2.000 clientes. Repartimos todos los días por toda Asturias, de punta a punta. Casi todas las carnicerías del Principado, en mayor o menor medida, son clientes nuestras. También proveemos a fábricas de embutidos o plantas transformadoras que hacen conservas, ahumados o comidas en lata. Y trabajamos mucho con mayoristas abastecedores de hostelería. Como digo, cubrimos toda Asturias, pero también tenemos envíos a la mayor parte de las comunidades, y de hecho cada vez crecemos más en el mercado nacional.

–¿Qué puesto ocupan dentro del sector en Asturias?

–No sabría decir qué puesto ocupamos, pero somos una de las empresas más significativas de Asturias. En carne de vacuno, nuestra principal competencia probablemente sea el matadero de Noreña, pero en porcino son empresas de fuera. En la región somos los únicos que sacrificamos, despiezamos y comercializamos cerdo.

–¿Es difícil comunicar la labor de Benfer ante las crecientes reivindicaciones des de los movimientos animalistas?

–Sí, la verdad es que para nosotros eso supone una traba, porque se nos mira un poco como asesinos o personas que están en contra de la naturaleza o los animales, cuando es absolutamente todo lo contrario. Yo mismo nací, crecí y vivo entre animales. El tiempo que tengo libre lo dedico también a ellos: soy criador y me encanta pasar tiempo con ellos, incluso les hablo. Es una de mis pasiones. Lo que ocurre es que también es nuestro medio de vida: tenemos que dar de comer a mucha gente. Comprendemos que haya muchas personas a las que no le guste comer carne; lo que nos gustaría es que a nosotros se nos respetara también. Pero, hoy en día, las cosas se llevan a extremos, y no debería ser así. Del mismo modo que yo respeto que haya vegetarianos o veganos, ellos también deben respetar que nosotros nos dediquemos a uno de los sectores más importantes de Asturias y España, del que viven muchas familias y que supone una aportación muy grande al PIB.

–¿Esas hostilidades han aumentado en los últimos años?

–Sí, sin duda. Hemos recibido todo tipo de presiones, muchas de las cuales no hemos podido hacer públicas para evitar dar protagonismo a sus autores.

–¿Y ha crecido también la regulación ambiental y sanitaria?

–La presión regulatoria que tenemos las empresas por parte de las administraciones es brutal. Es una locura de burocracia, permisos, normativas... Hoy sale una norma y mañana sale otra, y pasado otra, y después otra... Eso da pie a que las empresas pequeñas no sean capaces de subsistir. Una compañía pequeña no puede equipararse a una con 2.000 trabajadores que pueda disponer, por ejemplo, de tres técnicos en prevención de riesgos laborales, otros tres para cuestiones de igualdad y cinco para el departamento de calidad. Yo tengo la plantilla que tengo y no puedo dar abasto con el cumplimiento de tantas cosas. No puedo tener un técnico en la oficina por cada operario en el obrador. Y si tuviera que repercutir sobre mi producto ese aumento de costes, no sería una empresa competitiva.

–¿Y qué efectos está teniendo en su sector?

–Pues que se está convirtiendo en un oligopolio, porque las empresas más grandes se están comiendo a las pequeñas. O las venden o cierran. Por eso hay tres grupos cárnicos en España que están creciendo de forma desmedida. Lo están comprando todo: fábricas de pienso, granjas, mataderos, salas de despieces... Y lo que no consiguen comprar lo acaban cerrando, porque tienen el poder para manejar el mercado a su antojo.

–En ese proceso, ¿a ustedes les han hecho ofertas de compra?

–Sí, alguna vez se han interesado por nosotros. Porque comprar una empresa con infraestructura y una cartera de clientes asentada en una determinada región es una vía rápida de crecimiento. Pero nosotros queremos seguir luchando por nuestro proyecto y preservar lo que crearon nuestros padres.

–Hablando de esa transmisión entre generaciones, ¿cómo ve los problemas de relevo sucesorio en el campo asturiano?

–Ahora mismo es el problema más importante tanto para los ganaderos como para los distribuidores. Es el mayor hándicap de cara al futuro. Los chavales no quieren quedarse en el campo; quieren vivir y trabajar en las ciudades. Quedarse en el pueblo puede interpretarse como quedarse atrás y seguir llevando la vida que se llevaba en otros tiempos.

–¿Comparte las protestas que el campo ha llevado a cabo?

–Comparto cualquier protesta que venga de los ganaderos y agricultores, porque es un sector que nunca ha sido muy valorado. Y donde, además, se progresa muy despacio. En otros sectores es más fácil tener una buena racha y disponer de una buena liquidez, mientras que en el campo vas más bien al día. Y hay que trabajar todos los días del año. Es un esfuerzo muy poco recompensado.

–Más allá de su sector. ¿cómo ve Asturias como territorio para la prosperidad empresarial?

–Soy un gran amante de Asturias y creo que tiene muchísimo potencial aún por explotar. En el pasado creo que se hizo muy mala gestión y, por ejemplo, en sectores como la ganadería o el turismo, la mayoría de comunidades nos adelantaron. Por eso, ahora estamos emprendiendo la lucha desde una posición de desventaja en lo que se está haciendo es copiar a otras regiones. Hasta hace poco nos presentábamos con cierto complejo. Aquí tenemos paisaje, playa, montaña, una gastronomía excepcional... ¿Por qué tenemos que acomplejarnos ante regiones como Extremadura o Murcia?

El "chaval inquieto" que fundó en Grado un ultramarinos con su mujer vaqueira

Por la izquierda, Daniel Berdasco hijo (en una imagen más reciente superpuesta), Daniel y Ángel Berdasco; su padre, Fernando; y su abuelo Sabino, en una fotografía de los años 80. / LNE

El belmontino Fernando Berdasco Marrón era, según su hijo Daniel, "un chaval inquieto" que tenía la "obsesión" de sacarse el carnet de conducir, cosa que hizo en Oviedo nada más cumplir la edad. Fernando comenzó a transportar mercancías y viajeros en su aldea natal, llegando a obtener la licencia de taxista. Con el tiempo, hizo acopio de mercancías y junto a su mujer, la vaqueira Benigna Riesgo, se trasladaron a Grado, donde en 1973 abrieron una tienda de ultramarinos llamada "Benfer", una combinación de sus nombres. "En aquel momento era uno de los establecimientos más modernos de Asturias, casi como un pequeño centro comercial", asegura Daniel. El segmento que mejor evolucionó fue el de carnicería, convirtiéndose en proveedor de muchos restaurantes de la zona, hasta que en 1988 abrieron nuevas instalaciones para atender la creciente demanda.

La empresa Carnes de vaca y cerdo. Fundada en 1973 como una tienda de ultramarinos de Grado, Benfer es hoy uno de los principales distribuidores cárnicos de ganado vacuno y porcino en Asturias. 3.000 canales de vacuno. Es la cantidad anual que procesa la compañía. A eso se suman 20.000 canales de cerdo. 6.500 metros cuadrados. Es la superficie total de las instalaciones de la empresa, sumando de las de Grado y las de Tineo. 12 millones de euros. Fue la facturación en 2023. La previsión de la compañía es ingresar al menos 15 millones en 2024.

