El dueño de M&M's negocia comprar al fabricante de las marcas Pringles y Kellogg’s

Posible nueva mega fusión en el sector de la alimentación. El grupo Mars, una de las mayores empresas familiares del mundo, explora la compra de Kellanova, empresa cotizada estadounidense propietaria de las patatas Pringles y de los cereales Kellogg's en Europa.

La transacción, adelantada por Reuters y confirmada por The Wall Street Journal, sería una de las más importantes de la historia en el sector del gran consumo, ya que el valor de mercado de Kellanova alcanza los 27.000 millones de dólares, cifra que incluye la deuda del grupo. Tras conocerse la noticia, las acciones del dueño de Pringles se han disparado este lunes más de un 14%.

Mars es un conglomerado en manos de la familia del mismo nombre que fundó la compañía en 1911 y que posee marcas tan conocidas como M&M's, Orbit, Twix, Royal Canin y Whiskas. El grupo con sede en McLean (Virginia) factura más de 47.000 millones de dólares al año, opera en los negocios de la alimentación, confitería (snacks de chocolate y chicles) y comida para mascotas y posee más de 450 fábricas en todo el mundo.

Por su parte, Kellanova es una empresa de reciente creación, ya que nació hace diez meses como resultado de la escisión del grupo Kellogg's en dos compañías. Concretamente, se segregó en una empresa independiente el negocio de cereales en Estados Unidos y Canadá, que ahora depende de la empresa WK Kellogg, que adoptó este nombre en honor al fundador de la marca de cereales para el desayuno de mayor reconocimiento internacional: William Keith Kellogg.

En paralelo, nació Kellanova, una compañía que cotiza en la Bolsa de Nueva York y que se quedó con el 82% del negocio de la antigua Kellogg's. Con una facturación de 13.000 millones de dólares en 2023, Kellanova es el propietario de la marca Pringles en todo el mundo, de los snacks Cheez It y de los cereales Kellogg's (All-Bran, Corn Flakes, Frosties, Krispies, Special K y Smaks, entre otras) en Europa, Asia, Latinoamérica y África. Además, en Norteamérica opera también en el negocio de los alimentos congelados y productos de base vegetal, con marcas como MorningStar Farms. El 50% de su facturación procede de Estados Unidos y Canadá y el 50% del resto del mundo.

Las acciones de Kellanova, informa Reuters, han subido alrededor de un 20% desde que se separó de WK Kellogg en octubre pasado, pero aún cotizan con un descuento respecto de algunas empresas de su mismo sector, como Hershey y Mondelez International, lo que las convierte en un objetivo potencial de adquisición.

Mars es uno de las mayores empresas familiares del mundo. / / Mars

Las fuentes consultadas por Reuters señalan que no hay certeza de que Kellanova busque un acuerdo con Mars y apuntan que otro pretendiente también podría acercarse a Kellanova, por lo que es posible que no se llegue a ningún acuerdo con ninguna de las partes. Kellanova se ha negado a efectuar comentarios respecto a la operación, mientras que los portavoces de Mars no respondieron de inmediato a las solicitudes efectuadas por la prensa.

Un acuerdo por Kellanova sería el mayor jamás alcanzado por Mars, eclipsando la adquisición por 9.100 millones de dólares del operador de hospitales veterinarios VCA en 2017. La empresa familiar genera unas ventas anuales de alrededor de 47.000 millones de dólares y opera a través de tres divisiones: MarsPetcare (Iams, Royal Canin, Pedigree, Whiskas), Mars Snacking (Mars, M&M's, Orbit, Snickers, Twix) y Mars Food & Nutrition.