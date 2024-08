El cóctel de factores que propició el lunes negro en las Bolsas

El temor a una eventual recesión económica en EE UU desencadenó ayer un lunes negro en los mercados bursátiles, con caídas generalizadas en todas las plazas. En el caso de España, el Ibex 35 sufrió su peor jornada del año, con una caída del 2,34%, lo que situó este índice selectivo en los 10.423 puntos y llevó a sus 35 valores a cerrar en rojo. Se trata del mayor retroceso del Ibex desde la crisis del banco helvético Credit Suisse, en marzo de 2023.

El desencadenante fueron los datos del mercado laboral que EE UU difundió el viernes y que arrojó un aumento del paro hasta el 4,25% y una creación de empleo menor de la esperada, lo que algunos analistas vinculan con la prolongación de la política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal (Fed), el banco central del país, para enfriar la economía y atajar la inflación, que llegó a alcanzar tasas de doble dígito y que ahora se mueve en el 2,6%.

Los datos norteamericanos precipitaron graves caídas en las madrugadoras Bolsas asiáticas, con descensos del 12,4% en Tokio; 8,35% en Taiwán; y 8,7% en Seúl, entre otros parqués, y este movimiento de ventas atropelladas trasladó la inquietud y el nerviosismo al resto de los mercados en sus aperturas y a lo largo de la sesión, aunque con correcciones más contenidas.

En los acusados desplomes asiáticos influyó a su vez el alza de tipos por el banco central de Japón (BOJ), lo que, sumado a la creencia de que la Reserva Federal de EE UU tendrá que recortar sus tasas si se confirma el enfriamiento americano –lo que debilitará el dólar–, impulsó al yen al alza. Ayer volvió a revalorizarse. A ello contribuye que quienes se habían endeudado en la moneda nipona para invertir en otras áreas con mayor rentabilidad –lo que se conoce como prácticas de "carry trade"– se lanzaron a la compra de yenes para deshacer sus posiciones y devolver sus préstamos.

En la medida en que la apreciación de la divisa japonesa perjudica a la competitividad exterior de las grandes multinacionales y compañías exportadoras del país, con el consiguiente impacto negativo sobre la previsión de sus resultados, el efecto fue inmediato sobre sus cotizaciones bursátiles Todo ello alentó que los inversores huyeran del parqué para protegerse de las caídas potenciales, con lo que –de acuerdo con la profecía autocumplida– precipitaron el derrumbe que habían pronosticado.

Agosto también ayuda

A esta conjunción de factores se suma que estamos en agosto, un mes de tradicional bajo movimiento en los mercados, lo que hace que la Bolsa sea más volátil y sensible a los movimientos del dinero, de modo que, en tiempos de bajos volúmenes de negociación, se suelen magnificar tanto las caídas como los rebotes con el concurso de muy poca potencia de fuego.

Además del Ibex, las grandes plazas europeas cerraron también en rojo: en Londres, el FTSE 100 (grandes empresas) se dejó el 2,04% y el FTSE 250 (pequeñas), el 2,83; Fráncfort cedió el 1,82%; París, el 1,42% y Milán, el 2,27%.

Las bolsas americanas también se resintieron por la oleada de incertidumbre y, en el caso de Nueva York, la inquietud arrastró a la baja a sus principales índices, como el Dow Jones, S&P 500 y el tecnológico Nasdaq. Este último se vio también zarandeado por la venta por sorpresa de la mitad de su participación en Apple por parte del influyente inversor Warren Buffet, que ya había reducido la semana pasada su posición en Bank of America.

Muchos economistas creen que no hay tales visos de recesión en EE UU sino una desaceleración buscada de modo deliberado por la política antiinflacionaria de la Reserva Federal. Los augurios de recesión se vienen reiterando –sin que hasta ahora se hayan confirmado– desde que el 16 de marzo de 2022 la Fed emprendió una estrategia rauda y enérgica de subida de los tipos de interés, que se prolongó hasta el 26 de julio de 2023. Pero, aunque desde entonces ha mantenido estables sus tasas y no ha vuelto a incrementarlos, que aún no haya iniciado el repliegue de su política –como sí ha hecho de modo incipiente el BCE en la eurozona– alimentó la intranquilidad en cuanto los datos económicos, sin ser malos, no fueron tan buenos.

Que las bolsas hayan sido alcistas en general en los últimos tiempos pese a la subida de los tipos de interés ha generado una sensación de mal de altura, que es lo que ayer favoreció el vértigo. El índice Vix (o indicador de miedo) se disparó el 100%, el bitcoin cayó el 11%, el petróleo cedió por el temor a una menor demanda si hay recesión y la rentabilidad del bono de EE UU se dejó el 3,64% porque creció la demanda –y por lo tanto el precio– de este activo, considerado como un valor refugio.