Asturias es la comunidad peninsular con los coches de segunda mano más baratos

Asturias es la segunda comunidad autónoma con los precios más bajos de los turismos de segunda mano: 11.507 euros por coche. Fue el importe medio más barato de la Península Ibérica en el mes de julio, ya que únicamente el de Canarias (11.457 euros) estuvo por debajo. La región con la cuantía media más elevada (14.714 euros) fue Madrid. Así lo reflejan los datos publicados ayer por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Además, el Principado fue la comunidad donde más cayeron los precios en comparación con julio del año pasado. El descenso fue del 3,4%, hasta situarse en los citados 11.507 euros por coche. A nivel nacional la caída interanual fue mínima, del 0,2%, y la cuantía media se cifró en 12.748 euros.

No obstante, si se compara el dato de julio con el del mes anterior, los turismos de ocasión se encarecieron un 0,26% en Asturias, mientras que en el conjunto del país se depreciaron un 0,22%.

Si se analizan únicamente aquellos coches de más de ocho años de antigüedad, su precio en Asturias repuntó un 1% en términos interanuales, hasta los 9.734 euros (el precio medio en España es de 10.020 euros). Pero lo más destacable es que, de los 3.117 turismos de segunda mano que se vendieron en la región en julio, el 75,5% (esto es, un total de 2.353) tenían más de ocho años. Es un porcentaje que supera en doce puntos a la media nacional, del 63,4%.

Ese dato confirma el envejecimiento del parque móvil asturiano. Los turismos en el Principado tienen una antigüedad media de 15,6 años, por encima del índice nacional (14,2 años) y del europeo (12,3). Así lo señala el informe del ejercicio 2023 elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Según los datos estadísticos de la patronal, por cada turismo nuevo matriculado en España se venden 1,3 vehículos de más de diez años de antigüedad. "Son cifras muy negativas para la seguridad vial. A mayor antigüedad, más accidentes", advierte Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Además, esta lenta dinámica de mercado está lastrando la reducción de emisiones de gases contaminantes exigida por la Unión Europea. Así, los vehículos nuevos emiten un 70% menos de óxidos de nitrógeno y un 30% menos de dióxido de carbono en comparación con un vehículo de 14 años.

Esto, según los expertos del sector, está provocando un fenómeno inédito en Asturias. "Los coches de segunda mano se están revalorizando. Esto ocurre porque no está clara una adecuada hoja de ruta. Cuando los conductores tienen que ir a comprar un coche no saben qué hacer ni qué comprar, no les queda nada claro", apunta Arnaldo.

Los profesionales también apuntan a carencias regulatorias. "En Asturias todavía no existen restricciones que prohíban la entrada en la ciudad de ciertos vehículos. Y como no hay limitaciones, los conductores no se ven en la obligación de cambiarlos", sostiene Miguel González Fernández, del concesionario Cyasa (Nissan y MG). Por su parte, Luis Ardit, del concesionario Asturdai (Hyundai), apunta a la falta de ayudas o planes públicos que los ciudadanos "necesitan para valorar la compra de un nuevo vehículo". "Hace algunos años existía una ayuda que otorgaba 720 euros por achatarrar un coche con una edad de más de diez años; si le sumabas el dinero del desguace eran 1.000 euros prácticamente. Eso ya era una motivación", asegura.

Puntos de carga

Desde ANFAC insisten en la importancia de adquirir vehículos electrificados y de "conseguir una fiscalidad que lo incentive y favorezca su adquisición". Cada vez son más los puntos de carga establecidos en España y Asturias. La recarga de acceso público en la región asciende a 689 puntos operativos, mientras otros 175 se encuentran fuera de servicio. Sin embargo, desde el sector afirman que la situación dista mucho de ser la ideal para que los conductores dispuestos a comprarse un vehículo piensen en los turismos 100% eléctricos. "En Asturias todavía la gente es reacia a comprar un coche completamente eléctrico", asegura González Fernández, que advierte de que "muchas zonas del Principado no están preparadas ni equipadas". "Por ejemplo, las comunidades de vecinos no soportan los voltajes que necesitan estos coches", asevera.

Asimismo, el 70% de los puntos de carga en el Principado equivalen a una carga lenta o inferior a 22 kilovatios (kW). "Los conductores necesitan puntos de carga potentes y rápidos. Si se quiere hacer un viaje largo no se puede parar cada cierto tiempo y esperar dos horas o más para cargar por completo el coche, es inviable", añade González Fernández.

Por su parte, Mario Arnaldo admite que, de momento, los coches eléctricos no son asequibles para todo el mundo: "Se ha querido apostar todo a los coches eléctricos y de momento no son asequibles para todos. El precio tampoco ayuda". Luis Ardit aboga por "planes y ayudas que favorezcan todo tipo de vehículos, no solo a los 100% eléctricos".

En la actualidad, los conductores prefieren conservar sus coches el máximo tiempo posible, pero tampoco lo hacen en las mejores condiciones. "No se invierte en mantener los coches en perfecto estado, lo cual también supone un problema para la seguridad vial", alerta Arnaldo.

Lo que los profesionales del sector tienen claro es que cualquier vehículo nuevo presenta mejores condiciones que uno antiguo. "No solo en términos de sostenibilidad, sino también en seguridad y eficiencia", afirma Arnaldo, que reclama para ello "el apoyo de la administración pública".

