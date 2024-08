Madrí, la cerveza británica de nombre castizo que triunfa en los pubs londinenses

Más castizo que el chotis. Con esta apelación se pueden definir miles de conceptos que tienen que ver con el imaginario colectivo madrileño. Sin ir más lejos, la verbena de la Paloma, tan de Zarzuela que hoy se celebra, entraría en esta definición del imaginario colectivo de la capital, tan reivindicado de unos años a esta parte. Pero, el chotis no nació ni en Lavapiés ni en la Gran Vía, como canta Agustín Lara en Madrid, Madrid, Madrid. Originado posiblemente en Reino Unido, su nombre deriva del alemán schottisch, relacionado con Escocia. Este baile llegó a España a través de la corte de Isabel II, debutando en el Palacio Real en 1850, y desde entonces, su ritmo no ha dejado de acompañar las verbenas y celebraciones

Igual que el chotis, hay una cerveza con acento y sustantivo castizo que se fabrica y triunfa en cada rincón de Reino Unido. Se trata de Madrí Excepcional, una cerveza del tercer grupo cervecero más grande del mundo, Molson Coors. Con sede en Chicago, esta multinacional mitad canadiense mitad estadounidense facturó en 2023 10.600 millones de dólares y en su estrategia por hacerse con marcas premium de cerveza de todos los rincones del mundo, en 2017 entró de forma mayoritaria en el capital de Cervezas La Sagra, compañía toledana líder en el segmento de cervezas artesanas en España.

Fruto de este acuerdo, en 2020, cuando el confinamiento perdía una fuerza que el ocio iba tomando, Molson Coors y La Sagra anunciaban el lanzamiento de Madrí Excepcional, una cerveza para llevar El alma de Madrid, como luce en la etiqueta de unas botellas en las que aparece la figura de un chulapo, a todos los rincones de Reino Unido. Hay que recordar que la compañía toledana distribuía desde 2016 la marca Madrí en otras variedades pero la denominada excepcional iba directamente a la restauración británica.

En solo dos años, Madrí Excepcional, una cerveza con 4,6º grados y un color dorado claro, se coló en el top 10 de cervezas más servidas en los pubs británico y a día de hoy, contabilizando las ventas en supermercados, supera los 100 millones de libras (117 millones de euros). El pasado sábado, Financial Times, explicaba algunas de las claves de una enseña calificada por el diario británico como "el lanzamiento de cerveza más exitoso de la historia". Una pareja de españoles, de visita en Londres durante esta semana, atestiguaba esta realidad. "Te la encuentras en todos los pubs, está de moda".

A 1.200 kilómetros de la capital

La enseña británica de Madrí nació en la fábrica que Molson Coors tiene en Burton-on-Trent, una localidad a la vera del río Trent, en East Staffordshire, que nació al calor de la Abadía de Burton y que es conocida, precisamente, por ser la ciudad en la que nació el criquet y de la que salía un cuarto de la producción de cerveza durante el siglo XIX. La Excepcional también es elaborada en Tadcaster, situada en el condado de Yorkshire del Norte, que cuenta con una población de algo más de 6.000 habitantes, cerca de los montes Peninos y de la costa del mar del Norte. En definitiva, Madrí se elabora a más de 1.200 kilómetros de Madrid.

La singularidad de Madrí ha hecho que Aitor de Artaza, responsable de Estrella Galicia Internacional, expresara su preocupación por la falta de transparencia en relación con la marca Madrí Excepcional. De Artaza señaló al Daily Telegraph que "utilizan el nombre de una ciudad española famosa, pero no producen allí", lo que genera confusión entre los consumidores. Aunque reconoce que los cerveceros ingleses "han hecho un buen trabajo de marketing", también calificó esta estrategia como "un poco tramposa", argumentando que "la gente piensa que está bebiendo cerveza española, pero no es así". Finalmente, concluyó que, en su opinión, "no son muy claros ni honestos".

El éxito de las cervezas españolas en Reino Unido

El fenómeno de Madrí no es algo 'excepcional'. Las cervezas españolas (o las que cuenta con el estilo lager tan reconocible en las cañas que cada día se sirven en los bares de toda España) han conquistado las islas británicas. En concreto, las marcas nacionales representan ya una de cada cinco pintas que se tiran en los bares y pubs de las islas británicas y en 2022 crecieron un 73%, según los datos de la consultora de mercados CGA. "Las cervezas españolas forman parte del creciente mercado premium y representan más de una quinta parte de ese tipo de cervezas que se sirven", añaden desde CGA.