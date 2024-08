"En Asturias se debería tener más en cuenta la voz de los empresarios"

El sucesor Piragüista y golfista Antes de que naciera su hijo Manuel, Verísimo se cambió el orden de sus apellidos, invirtiendo el "Alonso Busto" original, para que así predominara el apellido del negocio sidrero (y, de ese modo, que su hijo tuviera el nombre del fundador). El nombre de "Verísimo" es tradición en la familia paterna del empresario -originaria del pueblo salmantino de Forfoleda- por un antepasado nacido el 1 de octubre, su onomástica. Hijo único, criado con su madre en Villaviciosa -estudió en el colegio San Francisco-, «Veri» Busto destacó como piragüista en su juventud, llegando a formar parte del equipo nacional. Hoy sigue practicando este deporte, ya como aficionado, y también suele jugar al golf con sus amigos.

Habían pasado cuatro días desde los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York, en septiembre de 2001, cuando Verísimo Busto Alonso (Gijón, 1975) obtuvo su permiso de trabajo en Estados Unidos. Tras desechar el deporte como carrera profesional –en España había competido como piragüista y estudiado Magisterio en Educación Física–, el joven asturiano, criado en Villaviciosa, había concluido sus estudios de Economía en San Francisco y quería quedarse allí a trabajar. Pero el clima de sospecha desatado tras la masacre terrorista dificultaba que un extranjero encontrara un empleo. Envió currículum en todas direcciones hasta que dio con el empresario ovetense Juan Llaca, afincado en Los Ángeles y propietario de una cadena hotelera. Éste le encomendó una singular misión: dirigir la única licorería 24 horas del Strip de Las Vegas, la emblemática calle con los grandes casinos. "Aquello era una máquina de hacer dinero", recuerda.

De algún modo, aquel bautismo de fuego profesional de Busto ya preconizaba su actual desempeño: la venta de bebidas en un país extranjero. "Veri", como le llama todo el mundo, lleva un año y medio al frente del negocio familiar, denominado oficialmente como el fundador, su abuelo Manuel Busto Amandi, pero conocido por su principal marca, la sidra espumosa Mayador. Desde Villaviciosa, el empresario sigue peleando por la expansión internacional que inició su madre –Consuelo Busto, fallecida en enero de 2023– y actualmente vende sus productos en 85 países. El empresario habla de sus proyectos a LA NUEVA ESPAÑA dentro de la serie de entrevistas que, bajo el título de "El relevo", presenta a las nuevas generaciones de las principales compañías familiares de Asturias.

De Villaviciosa al mundo. Fundada en 1939 como un llagar de sidra natural, M.Busto (bajo la marca Mayador) evolucionó hacia la producción de sidra achampanada, que hoy vende en 85 países. / LNE

–Tras su experiencia laboral en Estados Unidos y, ya en Asturias, ocho años en DuPont, en 2012 se incorporó a la empresa de la familia. ¿Cómo fue la entrada?

–Hubo un momento en que mi madre dijo que ella ya tenía una edad –entonces tenía 57 años– y que había que ir preparando el relevo en la compañía, porque esas cosas no se hacían de un día para otro. Había que buscar a alguien dentro o fuera de la familia suficientemente preparado y con experiencia fuera demostrada, tal como dicta el protocolo familiar de sucesión. Así que la familia pensó en mí. Es cierto que también influyó el hecho de que por entonces tenía opciones de desplazarme a otro país con DuPont, así que mi madre se adelantó para que me quedara [ríe]. Mi madre era muy lista.

–Y usted comenzó como su mano derecha.

–Bueno, al principio empecé en silencio, observándolo todo para aprender el funcionamiento del negocio y, sobre todo, en el departamento de exportación. Aquello me vino muy bien para moverme por los diferentes mercados y conocer a los clientes. Pero bueno, estaba pendiente de distintas áreas, y aún hoy sigo haciéndolo, porque al fin y al cabo somos una empresa pequeña. Tengo que viajar bastante, sobre todo en la primera mitad del año, a ferias sectoriales.

–Desde su fundación en 1939, la empresa había estado en el pueblo de Villaviciosa hasta que, en el año 2000, se trasladaron a la cercana localidad de La Rasa, donde poseen una finca de 40.000 metros cuadrados.

–Sí, y tenemos planes de construir una nave gemela a la que tenemos, de 9.000 metros cuadrados. El almacén actual se nos queda pequeño. Estamos presentes en 85 países, hemos aumentado mucho nuestra exportación en los últimos años, y también tenemos que tener "stock" para toda la distribución nacional. Las exportaciones llegaron a representar el 90% de nuestra producción a comienzos de la década de los 2000, cuando hubo una gran guerra de precios en el sector en España. Aquello nos salvó. Actualmente estamos en torno al 50%.

–La nueva nave, entonces, servirá principalmente como almacén.

–De momento sí, porque actualmente con la actual línea de producción que tenemos, de unas 12.000 botellas la hora, cubrimos la demanda. Pero luego ya veremos si en el futuro necesitaremos más líneas, porque nuestra idea es diversificar más la producción con nuevas bebidas y formatos. Por ejemplo, refrescos en lata.

La nave de Mayador en el polígono de La Rasa (Villaviciosa). / LNE

La empresa 12.000 botellas por hora Es la ratio de producción que actualmente presenta la fábrica, tanto de Mayador como de otras bebidas. 9.000 metros cuadrados Es la superficie de la nave que la compañía tiene en el polígono de La Rasa, en Villaviciosa. 24 empleados Es la plantilla fija de la compañía, aunque se incrementa todos los años durante la cosecha de la manzana. 11 millones de euros Fue la facturación en 2023. En los últimos años la empresa ha mostrado un crecimiento sostenido.

–¿Qué plazo manejan para las nuevas instalaciones?

–Llevamos con este proyecto desde 2019, pero nos hemos topado con dificultades administrativas. En estos terrenos de La Rasa hace años se anunció un plan de polígono industrial, pero de momento sólo estamos nosotros, por lo que, por ejemplo, hemos tenido que montar nuestra propia planta de tratamiento de agua, con el sobrecoste que implica. El problema es que, en los planes de ampliación para implantar los viales de tráfico, el Ayuntamiento de Villaviciosa se hizo con parte de nuestros terrenos. No era una expropiación como tal, pero nosotros no lo podíamos tocar. El Consistorio lo publicó en 2013 en su tablón de anuncios, con discreción. Y sólo hace unos días, once años después, se publicó en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) la modificación necesaria para que nosotros podamos hacer la nave. Ahora mismo esto está en fase de análisis por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado (CUOTA). Una vez que lo aprueben tiene que someterse a un período de dos meses de consulta pública, y transcurrido ese plazo ya podríamos ponernos con las obras.

–Es decir, que llevan cinco años con esto a cuestas...

–Sí, y esto supone un gran atasco de nuestra producción porque, como decía antes, no damos abasto con el almacén. Hemos tenido que llegar a parar la fábrica.

–En España, ¿sus ventas se realizan a través de supermercados o en el sector hostelero?

–Principalmente en supermercados; trabajamos con casi todas las principales cadenas del país. Tenemos algo en restauración y hostelería, pero una parte pequeña, porque esa vía está siendo ocupada mayoritariamente por las empresas cerveceras a través de sus propias marcas de sidra.

–En el público general, predomina la cerveza frente a la sidra, ¿no?

–Sí, sobre todo porque la producción de la cerveza es mucho más barata y permite mucho más margen para hacer grandes campañas de publicidad. La sidra es un producto más costoso y de elaboración más compleja. Recientemente se hizo una encuesta entre gente joven y decían que preferían la cerveza porque siempre sabía igual, mientras que el sabor de la sidra, al ser un producto natural, depende más de otras variables como la cosecha de manzana, el clima, fermentaciones... En cualquier caso, para nosotros la sidra natural apenas representa el 5% de las ventas.

–¿La sidra espumosa se vende sobre todo en Navidad?

–Sí, aunque también a lo largo del año. Hay personas, sobre todo mujeres según los estudios de mercado, a las que no le gusta la cerveza que están empezando a consumir como sustitutivo la sidra en el formato de botella pequeña. Pero ese consumo se produce más en los supermercados que en los bares.

–¿Usan manzana asturiana?

–Sidra Mayador se hace principalmente con manzana de Portugal. Para sidra natural, usamos toda la de Asturias que podemos, porque sin duda es la mejor, pero es que hay muy poca. Es el gran problema que tiene el sector en la región: no hay manzana. La Administración está todo el día que si hay que cuidar el sector primario, que si el sector primario esto, lo otro... Lo que hay que hacer es profesionalizarlo. Antiguamente la manzana era una economía de subsistencia, pero ahora los pueblos están abandonados, la ganadería se está acabando... La gente se va a vivir las ciudades y se acaba el campo. No obstante, se están empezando a hacer plantaciones, algunas espectaculares, y los propios "llagareros" estamos plantando. Nosotros acabamos de comprar un terreno de doce hectáreas en Oles.

–¿Cómo ve Asturias como terreno para la prosperidad empresarial?

–Se debería tener más en cuenta la voz de los empresarios. Estamos un poco satanizados, se dice que ganamos mucho dinero, pero lo que hacemos es trabajar para sacar un rendimiento a nuestro capital, un capital que nos jugamos nosotros. A veces hay ciertas políticas que van en nuestra contra. Por ejemplo, políticas fiscales o políticas sociales que no dudo de que sean importantes, pero a veces no se puede regalar el dinero por regalar. Porque eso agrava el problema de que no haya gente para trabajar. Por lo demás, Asturias es una región que tiene todas las bondades del mundo.

Consuelo Alonso y su marido, Manuel Busto. / LNE

El emigrante que inventó la máquina escanciadora en una ferretería argentina El maliayés Manuel Busto Amandi (1906-1998) emigró a Argentina con 19 años, siguiendo los pasos de su tío Máximo. Allí, en la trastienda de la ferretería de Buenos Aires en la que trabajaba, encontró las herramientas con la que años más tarde crearía la máquina escanciadora, una tecnología totalmente innovadora en el sector sidrero. Tras la muerte de su padre, Busto regresó en 1932 a su Villaviciosa natal. En 1939, acabada la Guerra Civil, se casó con Consuelo Alonso Cuesta y de la mano de su esposa fundó un lagar para elaborar sidra natural. En los años 60, el negocio se diversificó con la producción de sidra espumosa. La gestión de la compañía recayó en la menor de sus tres hijas, Consuelo, que lideró el gran salto a los mercados internacionales, el cual hoy continúa en cuatro continentes, salvo Oceanía. Tras su fallecimiento el año pasado, el hijo de Consuelo, Verísimo, está al frente del negocio.

Suscríbete para seguir leyendo