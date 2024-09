Pepe Álvarez llama en Oviedo a "revisar" el convenio hostelero

El secretario general de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, instó ayer a "revisar" el convenio colectivo del sector hostelero a nivel nacional, firmado en 2022 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. "Deberíamos revisarlo y mejorarlo de manera considerable porque, si no, va a ser muy difícil que se pueda cubrir la demanda de plazas que necesitan los empresarios, según ellos mismos dicen, aunque luego nunca los acaban de contratar", afirmó Álvarez durante su conferencia inaugural de la escuela de verano de UGT, que se inició ayer en Oviedo y que tendrá lugar hasta este jueves inclusive.

El dirigente sindical sacó pecho del reciente aval de la Carta Social Europea a la reclamación interpuesta por UGT para exigir unas mejores indemnizaciones por despido improcedente, que según el órgano europeo la regulación española no cumple. "En los próximos tiempos van a ir consolidándose por la vía judicial las mejoras en las indemnizaciones", pronosticó Álvarez.

También se refirió a uno de los asuntos más espinosos en el diálogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos: la reducción de la semana laboral a cuatro días. "Se pueden y se deben reducir las jornadas de trabajo, no hay argumento alguno para no hacerlo. Cuando se fundó este sindicato en 1888 no existían las vacaciones; los empresarios decían entonces que cómo iban a pagarles a los trabajadores por su tiempo de ocio. Ahí ya se vio su olfato para el negocio, teniendo en cuenta que el ocio y el turismo se acabaría convirtiendo en uno de los pilares de la economía española", ironizó el secretario general.

Sobre la reducción de jornada, Álvarez anunció "movilizaciones, pero no en el sentido clásico, sino que serán campañas de concienciación". Asimismo, también llamó a que la vivienda se convierta en uno de los "ejes" de acción del sindicato. Y defendió la aprobación de planes de igualdad LGTB en las empresas: "Estos planes tienen una importancia brutal, porque tiene que ver con libertad con mayúsculas, y al lado de eso nada más tiene importancia".

Álvarez también hizo valoraciones netamente políticas y afirmó que "la derecha tiene que acostumbrarse a que de vez en cuando le toque estar en la oposición, y que no les corresponde gobernar por derecho divino", y aseguró que UGT "no es el sindicato del Gobierno, como suele decirse por ahí, sino que es el sindicato de los trabajadores".

El dirigente hizo estas declaraciones junto al presidente del Principado, Adrián Barbón; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo (PP), Mario Arias, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde.

Barbón aprovechó su presencia en la inauguración de la escuela de UGT para anunciar que el próximo día 19 se firmará el preacuerdo de la nueva concertación regional, la hoja de ruta básica que el Gobierno del Principado, la patronal FADE y los sindicatos UGT y CC OO acuerdan sobre los asuntos económicos prioritarios para Asturias. El presidente regional resaltó que la puesta en marcha de esta nueva concertación es un "nuevo triunfo" del diálogo social en Asturias, del que "todos debemos alegrarnos".

"En el caso de Asturias, no cabe hablar de economía sostenible por un lado y de industria por otro. El futuro del sector, sustento básico de nuestro tejido empresarial, está relacionado por completo con la descarbonización. Es el motor de fondo del episodio de transformación histórica que vive la industria en Asturias", destacó Barbón.

