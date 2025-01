¿Por qué sigue sin pagar el Principado más de 15.000 ayudas para calefacción de 2022 y 2023?

El Principado tiene sin pagar más de 15.000 ayudas estatales de 2022 y 2023 para que familias necesitadas, familias numerosas y pensionistas con paga mínima puedan costear la calefacción. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar contrató a la empresa estatal Tragsa para agilizar la tramitación del denominado bono social térmico y completar los pagos antes de que finalizara 2024. Ya entrado 2025, el Principado aún carece de datos bancarios de algunos de los beneficiarios y está requiríendolos, según apuntaron fuentes de la consejería de Derechos Sociales. Sin embargo, afectados aseguran que la Administración ya tiene todos sus datos y que, aún así, no han cobrado.

El bono social térmico es un programa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables. Su finalidad es compensar los gastos necesarios para garantizar el suministro de energía para calefacción, cocina o agua caliente. El dinero lo aporta el Estado y son las comunidades autónomas quienes gestionan las ayudas. Son beneficiarios del bono social térmico, sin necesidad de realizar ninguna solicitud, todas las personas que sean beneficiarias del bono social de electricidad a 31 de diciembre del año anterior a la convocatoria. Por su parte, el bono social de electricidad también es una ayuda del Gobierno central y para recibirla es necesario presentar una solicitud a la comercializadora eléctrica y cumplir una serie de requisitos: o bien un determinado nivel de renta, o bien ser familia numerosa, o bien ser pensionista con una paga mínima, o bien ser beneficiario del ingreso mínimo vital.

La convocatoria del bono térmico de 2022. Beneficia a las personas que tenían bono social eléctrico a 31 de diciembre de 2020. En Asturias eran 29.681 personas, que automáticamente tuvieron derecho al bono social térmico. Sin embargo, muchos aún no lo han cobrado. Fuentes de la consejería de Derechos Sociales señalaron que se ha tramitado la orden de pago de 23.395 expedientes (el 78,8% del total) y el resto, 6.286, se encuentran en fase de requerimiento para subsanar el fichero de acreedores, la declaración a través de la cual se comunica a la Administración los datos de la cuenta bancaria para el abono.

La convocatoria del bono térmico de 2023. En este caso el total de beneficiarios subió a 31.541 y el Principado ha tramitado la orden de pago a 22.591 (71%), estando el resto, 8.950, pendientes de subsanación (en fase de requerimiento de datos según fuentes de Derechos Sociales).

La convocatoria del bono térmico de 2024. Beneficiará a más de 35.000 personas, que eran las que tenían el bono social eléctrico al cierre de 2022, y en la actualidad el Gobierno regional está recabando de las comercializadoras de electricidad los datos de beneficiarios.

Promesas y críticas. Fuentes de la Consejería de Derechos Sociales apuntaron que el bono social térmico de 2024 (que se paga en 2025) se tramitará "a lo largo del primer semestre del ejercicio, durante el cual, se espera completar el pago de los 15.236 expedientes de 2022 y 2023 que se encuentran en fase de subsanación". La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, había señalado el pasado septiembre en la Junta General del Principado que con un nuevo sistema de gestión en e l q ue colaboraba la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, y con el apoyo de una asistencia técnica contratada con Tragsa, se completarían los pagos del bono social térmico de 2022 y 2023 antes de que concluyera 2024. El plazo se ha agotado y quedan más de 15.000 beneficiarios sin cobrar. Además, algunos de ellos aseguran que el Principado tiene todos sus datos. "Llevo 25 años con el mismo banco e incluso he trabajado en el Principado. No me han requerido más datos porque los tienen todos, pero sigo sin cobrar los 348 euros del bono social térmico del 2023 que me corresponden, es un derecho que tengo", señaló José Manuel Expósito , uno de los afectados. "Me parecen lamentables estos retrasos en una ayuda que se supone que es para personas que las necesitan con inmediatez". añadió.

Suscríbete para seguir leyendo