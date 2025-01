¿Cómo han evolucionado las condiciones de vida en Asturias? Los que más empeoramos desde 2008

Asturias es una comunidad autónoma generalmente valorada por su calidad de vida, y así se refleja en uno de los principales medidores de esa cualidad, el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir del análisis de diferentes circunstancias de un territorio. En el último IMCV disponible, del año 2023, el Principado aparece en la sexta posición, con 102,76 puntos, por encima de la media nacional, situada en 101,54. Las comunidades por delante de Asturias son Navarra, La Rioja, Aragón, País Vasco y Cantabria, mientras que las tres que cierran la clasificación son Galicia, Canarias y Ceuta.

No obstante, si se analiza la evolución temporal de los distintos componentes que influyen en el resultado final del indicador, la situación de la región arroja conclusiones menos favorables. El IMCV se calcula a partir de nueve variables: condiciones materiales de vida, trabajo, salud, educación, ocio y relaciones sociales, seguridad física y personal, gobernanza y derechos básicos, entorno y medioambiente y experiencia general de la vida. A su vez, la primera de ellas –las condiciones materiales de vida– tiene en cuenta factores como las dificultades de las familias para llegar a fin de mes, las carencias materiales –como, por ejemplo, no poder ir de vacaciones al menos una semana al año, no permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no poder afrontar gastos imprevistos o no tener bienes como automóvil, teléfono o lavadora–, así como cuestiones relacionadas con la vivienda como que no dispongan de espacio suficiente, que tengan deficiencias o que sus gastos representen al menos el 40% de la renta del hogar.

La comunidad sí ha experimentado avances notables en áreas como la educación y la salud

Pues bien, en el período de 15 años transcurrido entre 2008 –año del estallido de la crisis financiera global que a su vez desencadenó la Gran Recesión en España– hasta 2023, Asturias fue la comunidad española con mayor caída porcentual de dichas condiciones materiales de vida. En concreto, descendieron un 2,1%, mientras que en el conjunto del país el retroceso fue del 0,2%. Por contra, la región con mejor evolución en este capítulo fue Madrid, con un avance del 1,4%.

En el mencionado período, el Principado también sufrió el mayor deterioro en otros tres apartados: trabajo, con una caída del 0,4% (mientras que en el país hubo un repunte del 1,8%); en el denominado como "experiencia general de la vida" (satisfacción global, sentimientos, sentido y propósito de la existencia...), donde retrocedió un 0,7% (frente al repunte nacional del 3%) y, junto con Cataluña, en lo referido a ocio y relaciones sociales, con un desplome del 6% (aquí el conjunto del país cayó un 3,2%).

Asturias sí experimentó progresos en áreas como la educación, con un incremento del 7,6% (aunque inferior al 10% del promedio nacional), o la salud, donde se creció un 1,8%, una décima por encima del comportamiento del país.

La evolución de las variables desembocan en que, en Asturias, el IMCV avanzara apenas un 0,1% entre 2008 y 2023, el comportamiento más débil del país junto con el de Murcia y Navarra, mientras que en el conjunto de España el indicador aumentó un 1,5%.

Este análisis sobre la calidad de vida viene incluido en el último Informe de Competitividad Regional del Consejo General de Economistas de España, publicado en diciembre, y que indica que, si bien la competitividad de Asturias avanzó en el ejercicio 2023, aún continúa en el rango inferior de la clasificación nacional.

