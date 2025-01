Exigen a Hacienda dar marcha atrás a sus trabas a las devoluciones a mutualistas: clamor a favor de los afectados

Los asesores fiscales y los gestores administrativos critican las dificultades con los que se encuentran ahora cientos de mutualistas asturianos de la minería, la siderurgia, la banca o el comercio para poder obtener las devoluciones del IRPF que les corresponden –en muchos casos más de 2.000 euros– por haber tributado de más por sus pensiones durante los últimos cuatro años.

La Agencia Tributaria detuvo en vísperas de las pasadas Navidades las devoluciones a los mutualistas que aún no habían recibido el dinero que reclamaron tras la sentencia del Tribunal Supremo que falló que habían tributado de más en sus pensiones. Hacienda había habilitado el pasado mes de marzo un formulario para canalizar todas las reclamaciones, pero el pasado mes decidió dejar sin efecto tanto ese formulario de reclamación como todas las solicitudes de devolución del IRPF que a fecha del pasado 22 de diciembre aún estuvieran pendientes de resolución, cerca del 20% de los 1.700 millones previstos. Los pensionistas tendrán ahora que solicitar año a año las devoluciones mediante los formularios que se podrán a disposición de los mutualistas en la sede electrónica de la Agencia Tributaria durante el plazo voluntario de presentación de la declaración del IRPF. Será una devolución a plazos hasta 2028.

"Imaginemos por un momento que un ciudadano, tras recibir una reclamación de Hacienda, propusiera devolver las cantidades adeudadas de manera gradual durante un lustro. La respuesta sería clara: el rigor administrativo no lo permitiría. No obstante, cuando los papeles se invierten y es la Agencia Tributaria quien debe restituir cantidades a los contribuyentes, los plazos se alargan y las soluciones parecen diseñadas para frustrar las expectativas de los afectados", afirmó Fernando Jesús Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos. "Para muchos de los afectados, este dinero no solo es un derecho, sino una necesidad para cubrir gastos básicos en una etapa de la vida donde cada recurso cuenta", añadió Santiago,que afirmó que "al final, es el contribuyente, especialmente vulnerable en este caso, quien asume la carga de un proceso excesivamente complicado, mientras la Administración, en lugar de facilitar la solución, se empeña en dificultarlo".

Por su parte, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) también criticó el cambio de criterio de Hacienda, "introducido de manera sorpresiva, eliminando el procedimiento ágil y eficiente inicialmente establecido y sustituyéndolo por un proceso más lento y complejo que fracciona las devoluciones" y al que no encuentra justificación. "Lamentamos que, una vez más, se adopten medidas que no solo socavan la confianza en el sistema fiscal, sino que agravan la sensación de indefensión frente al poder público y envían un mensaje desalentador a la ciudadanía, precisamente en un momento en el que la confianza en las instituciones debería ser prioritaria", señalaron fuentes de la sociación de asesores fiscales AEDAF, que solicita a los responsables del Ministerio de Hacienda "que reconsideren esta medida y restablezcan el procedimiento anterior, permitiendo que los mutualistas puedan recuperar sus cantidades de una sola vez, como estaba previsto".

