Beatriz Giménez (PayPal): "Las pymes son las que más dificultades tienen en el comercio 'on line'"

A Beatriz Giménez, country director de PayPal Iberia, nunca le ha dado miedo tomar riesgos. Considera que es una de sus principales características como directiva. "Eso me ha traído hasta donde estoy. Siempre he sabido aprovechar las oportunidades que he tenido", asevera. Un claro ejemplo de esta determinación queda plasmado en los inicios profesionales de esta directiva. Tras terminar la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, empezó a trabajar en Berlín (Alemania). "Allí hice mi proyecto final de carrera. Tuve la suerte de estar en esta ciudad en 1999. Decidí quedarme a trabajar porque era un momento apasionante para el país. La urbe estaba en plena transformación tras la caída del Muro y había grúas por todas partes. Era el sitio en el que estar en aquel momento", asegura.

Sus primeros pasos en el mundo laboral fueron en Deutsche Telekom como programadora. "Me ofrecieron el puesto porque hablaba inglés. Necesitaban ingenieros que pudieran comunicarse en esa lengua porque parte de Berlín había estado bajo influencia soviética y muchos empleados hablaban ruso", explica Giménez. Tras un tiempo, se dio cuenta de que la parte que más le gustaba de su trabajo era la que estaba más relacionada con el negocio. "Por ese motivo, me matriculé en el Instituto de Empresa para completar un MBA", señala. Giménez considera que sus experiencias fuera de España y su posgrado le han otorgado un fuerte bagaje internacional. "He trabajado en cuatro continentes -detalla- y estoy muy acostumbrada a trabajar en compañías multinacionales con equipos de personas de varias nacionalidades".

Beatriz Giménez, country director de PayPal Iberia, en las oficinas de la empresa en Madrid. / José Luis Roca

De Nigeria a Brasil

Sus primeras experiencias en el terreno de la consultoría estratégica tuvieron lugar de la mano de la consultora Oliver Wyman. "Hice proyectos por todo el mundo, desde Nigeria hasta Brasil. También en Europa. Todo en el sector de las telecomunicaciones, pero enfocado a la parte de negocio. Me encantaba mi trabajo, pero vivía en un avión. Cuando llegó el momento de formar una familia sentí la necesidad de estabilizarme porque siempre he querido ser una madre presente", indica.

Su estabilización llegó en Telefónica. "Siempre me ha gustado iniciar nuevos proyectos. Si algo ya funciona, necesito un nuevo reto. Durante mi etapa en Telefónica fue cuando me ofrecieron ser la responsable de estrategia de servicios financieros a nivel mundial", prosigue. Las empresas de telecomunicaciones empezaron en aquella época a facilitar los pagos a través de los teléfonos móviles en los países menos desarrollados. "No todo el mundo tenía cuenta bancaria, pero muchas personas sí que empezaban a tener un móvil. En África y América Latina era clave dar acceso a las finanzas a través de los dispositivos telefónicos. Se contrataban hasta seguros por SMS", asegura.

Amplia trayectoria Lidera desde el 2022 el negocio de PayPal para la zona de Iberia, que incluye a España y Portugal, uno de los principales mercados de una de las fintech más reconocidas en todo el mundo. Ingeniera de Telecomunicaciones de formación, comenzó su carrera como programadora en Berlín una década después de la caída del Muro que dividió al mundo. Tras realizar un MBA en el Instituto de Empresa, pivotó hacia el mundo empresarial como consultora de estrategia en Telefónica y BBVA. En paralelo, también ha sido miembro de diversos consejos de start -ups y ha participado como mentora en programas como Women in fintech.

La directiva de PayPal explica que la unión de tecnología, telecomunicaciones y finanzas ha permitido agilizar numerosos procesos de pago. "La banca y los pagos se están desintermediando ahora. Este proceso ya se vivió en el sector de las telecomunicaciones con la irrupción de aplicaciones como WhatsApp", afirma. La visión directiva de Giménez se resume en apostar por la innovación para mejorar la experiencia de usuario. "Con la entrada de nuevos jugadores todos mejoramos. Gracias a las fintech, los bancos han mejorado sus propias aplicaciones. PayPal nació hace 25 años y en España hemos liderado la transformación de los pagos digitales", indica. "Podemos ser aliados de la banca y de otras fintech. No puedes darle la mejor experiencia al cliente tú solo", argumenta.

Beatriz Giménez, country director PayPal Iberia. / José Luis Roca

Ofrecer herramientas

Giménez recalca que uno de los principales objetivos de PayPal es ofrecer servicios a las pymes. "Estas empresas son las que más dificultades tienen para desarrollar la venta on line. Las barreras para acceder al comercio electrónico están relacionadas con la falta de herramientas tecnológicas. Nuestro papel pasa por ofrecer una forma sencilla de cobrar en internet".

Además, otra de las principales preocupaciones de pymes y usuarios en las compras por internet es la seguridad. "Muchas veces los consumidores no conocen quién está detrás de una pequeña empresa y cuando compras en una pyme, en quien estás confiando es en PayPal. Utilizamos procesos para que los datos de los clientes no se tengan que transmitir. Si no se envían, no se pueden hackear. Nuestros modelos de protección contra el fraude son muy potentes", señala.

La responsable de PayPal en España y Portugal también apunta que desde 2021 han puesto a disposición de los consumidores un nuevo servicio para poder fragmentar sus compras hasta en tres pagos con cero coste para el usuario y los comercios hasta 2.000 euros. Aunque Giménez reconoce que en España el uso del dinero en efectivo aún sigue siendo muy importante, considera que eso también está cambiando. "El efectivo todavía es relevante, pero será sustituido por lo digital", vaticina.