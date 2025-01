Murtra asegura su "compromiso" para hacer "aún mayor" a Telefónica

Tras un más que convulso fin de semana, el nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, ya ha aterrizado en el grupo de telecomunicaciones y empieza a ejercer como primer ejecutivo. "Asumo la presidencia de Telefónica con humildad, ganas de escuchar, ambición y con el orgullo de pasar a formar parte de algo grande, muy grande", transmitió ayer Murtra en un mensaje interno a toda la plantilla de la corporación, a la que denominó como su "nueva casa", y subrayando que ya se siente un "orgulloso telefónico".

"Tengo el compromiso de hacer Telefónica aún mayor con vosotros (…) Quiero que juntos busquemos las nuevas oportunidades para seguir marcando la diferencia en la era digital, donde España y sus grandes compañías estratégicas tenemos mucho que decir al resto del mundo", indicó Murtra a los más de 20.000 profesionales que tiene la compañía en España, de los que casi 400 están en Asturias.

En un movimiento por sorpresa gestado por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene un 10% de la compañía, un consejo de administración convocado de urgencia forzó el sábado la salida de José María Álvarez-Pallete como presidente, tras nueve años en el cargo, y aprobó el domingo la designación como sustituto de Murtra, hasta entonces presidente de Indra, que también tiene a la estatal SEPI como mayor accionista, con un 28%.

El Gobierno planea crear un campeón nacional de las telecomunicaciones y la tecnología mediante un gran movimiento corporativo conjunto de la propia Telefónica y de Indra, haciendo valer que SEPI tiene posiciones accionariales de peso en ambos grupos. Los planes del Ejecutivo pasarían por que Telefónica tome el control de toda o parte de la filial tecnológica de Indra, Minsait.

Los movimientos fueron recibidos ayer de forma dispar en la Bolsa: mientras las acciones de Indra repuntaron un 2,9%, las de Telefónica cayeron un 2,7%, el mayor descenso del Ibex 35.

Murtra también expresó su "gran reconocimiento" a la labor de Álvarez-Pallete al frente de Telefónica. Por su parte, este remitió una emotiva despedida en la que pidió a los empleados "el mismo compromiso, lealtad y pasión que habéis demostrado conmigo los pongáis a disposición del nuevo presidente, Marc Murtra".

Reacciones

No obstante, la operación gubernamental no ha sido bien vista en algunos ámbitos políticos y empresariales. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llamó ayer a "activar la alerta antidemocrática en España" a raíz del relevo en Telefónica. "Ningún Gobierno puede cesar al presidente de una compañía, sea cotizada o no, en el Palacio de la Moncloa. Ni puede obligar a convocar un consejo de administración de una empresa un sábado y otro, el domingo", reprochó.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, confió en que el cambio en el grupo de telecomunicaciones se haya realizado con un "planteamiento puramente empresarial" y recordó que la empresa "no es del Gobierno, es de todos los españoles", a través de una participación del Estado.

Suscríbete para seguir leyendo