Fitur recibe a Canarias entre el éxito de su modelo turístico y las quejas ciudadanas

Canarias acaba de cerrar otro año con récords de llegadas de clientes y facturación turísticas. Este miércoles arranca Fitur (Feria Internacional de Turismo de Madrid) y los empresarios son optimistas de cara a lo que puede ocurrir en este 2025. Según Exceltur, se prevé un crecimiento del 5,6% del volumen de negocio en las Islas. Todo ello parte de un contexto en el que Canarias aparece como un destino seguro frente a sus competidores. El rechazo que parte de la población muestra contra el motor de la economía mantienen las campanas en tierra; será el tiempo el que dicte si existen motivos para lanzarlas al vuelo.

Más récords

Por tercer año consecutivo, en 2024 se volvió a superar el máximo histórico de llegadas de turistas al Archipiélago. A falta de los datos del mes de diciembre, el número de visitantes se sitúa en el entorno de los 18 millones. Como ya ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de la historia reciente, la proximidad de destinos competidores a zonas políticamente inestables o a conflictos bélicos en marcha provoca que el Archipiélago aparezca como el único destino de medio radio en el que los sobresaltos están descartados cuando se diseñan unos días invernales lejos del frío continental. El pasado año la facturación se incrementó un 7,7%, según Exceltur, dos puntos más de lo que los propios empresarios calculan para este ejercicio. La pérdida de velocidad en esta variable que, no obstante, mantiene con solidez el signo positivo, tiene dos motivos principales. Por un lado, la planta alojativa tiene un tope máximo; cuanto más llena está, menos espacio concede a nuevas entradas. Por el otro, la inflación ya no está desatada como en años anteriores, lo que deberá traducirse en un crecimiento de precios moderado.

Evolución de la economía

Haber metido en vereda el Índice de Precios de Consumo (IPC), bien es cierto que sin alcanzar aún la ansiada tasa interanual del 2%, da un respiro a las economías familiares. Quien más y quien menos ha perdido poder adquisitivo en años pasados, porque los salarios no han crecido en la misma medida en que lo ha hecho el precio de cuestiones tan básicas como la energía o la cesta de la compra; en torno al 30% en tres años en las Islas. Eso en el plano doméstico, pero no en toda Europa la crisis se ha manejado del mismo modo. Incluso la académica e inflactofóbica Alemania ha permitido que en determinados sectores las revisiones salariales enjugaran por completo la subida de precios. En cualquier caso, los turistas no han dejado de venir, más bien al contrario, aun teniendo menos dinero en el bolsillo; incluidos los peninsulares. Para este año, los bancos centrales tienen previstas nuevas rebajas del precio del dinero. De llevarse a cabo, la financiación volverá a abaratarse, es decir, bajarán las cuotas hipotecarias, lo que concederá un margen mayor para los viajes en las estructuras de costes domésticas.

Posicionamiento del producto

La inversión en el sector hotelero canario alcanzó los 598 millones de euros en Canarias durante el pasado año, un 47% menos que en 2023, según datos que maneja la consultora internacional especializada en el sector hotelero Christie & Co y que recoge Europa Press. La evolución netamente negativa de esta variable no tiene una correspondencia exacta con la realidad, cerrar una operación en diciembre o hacerlo en enero cambia el panorama de manera definitiva. Lo que sí está sucediendo desde hace años es que los hoteles se están adecuando a las exigencias de la demanda. Iberostar Hotels & Resorts, por ejemplo, incluyó ayer Fuerteventura y Lanzarote entre los destinos en los que desarrollará la transformación de su planta hotelera. Los cuatro estrellas se imponen como los favoritos de la clientela y las reformas en los principales enclaves turísticos para elevar la categoría de los inmuebles alojativos canarios se suceden. En otro extremo de la oferta se sitúan las emergentes viviendas vacacionales. En el ojo del huracán por el efecto gentrificador y de expulsión de los vecinos de determinados barrios, lo cierto es que se han consolidado como una parte más de la oferta.

Regulación y fiscalidad

Desde el ámbito público, dos son las grandes tareas pendientes que tiene entre manos el Gobierno de Canarias. La regulación del alquiler turístico ya ha entrado en el Parlamento autonómico. Los cálculos de la Consejería de Turismo de contar con la norma a pleno rendimiento en el ecuador del año pasado, primero, y en el último tramo, después, se han topado con la realidad de la arquitectura legislativa. La asociación que defiende los intereses de los propietarios estima que la ley se ha fabricado en su contra y que en el plazo de cinco años serán pocos los que puedan cumplir unas condiciones que estiman leoninas. Sobre la mesa está también la posibilidad de implantar alguna figura fiscal que grave la actividad alojativa, medida que se aplica en comunidades autónomas como Cataluña o Baleares con declarado carácter finalista para la mejora del medio ambiente. En el Archipiélago siempre ha topado con el rechazo frontal de los empresarios. En el Congreso Regional que se celebra el próximo fin de semana, el PSOEha decidido incluir el asunto en su ponencia. Los socialistas defienden la posibilidad de que sean tan solo los visitantes foráneos los obligados a pagarlo, mientras desde el Ejecutivo se les advierte de que eso no es posible en virtud de la jurisprudencia existente.

Riesgos para la imagen

El 20 de abril del año pasado, decenas de miles de ciudadanos canarios salieron a la calle para alertar del agotamiento del modelo turístico. No caben más visitantes, el impacto que provoca la sobrecarga de personas contra el medio ambiente es muy negativo y los problemas ya mencionados que el alquiler turístico genera en miles de residentes que se enfrentan a la imposibilidad de hallar una casa en la que vivir fueron algunas de las grandes razones. En las movilizaciones, sobre todo en la que con menor éxito de participación intentó reproducir el de la convocatoria del 20A, se produjeron interacciones con los clientes que pasaban sus vacaciones en la comunidad autónoma. No llegó a desatarse el conflicto, pero bastó la imagen de los manifestantes a pie de playa paseando entre los turistas para que los tabloides británicos llenaran líneas y páginas recomendando explorar lugares del planeta más amables para pasar los días de asueto.

Reparto del beneficio

La importancia del turismo para el mercado laboral la demuestra el incremento del número de afiliados de esta rama de la actividad productiva durante el pasado año. Fue del 5,3% hasta noviembre, tasa que se eleva 1,4 puntos por encima de la media general del Archipiélago y 2,5 puntos en comparación con la evolución registrada en el conjunto del país. La recogida de beneficios es importante en los últimos años, con crecimientos de la rentabilidad de dos dígitos. Hasta noviembre pasado, los ingresos por habitación disponible (Revpar) acumulaban un incremento interanual del 11,11%. Los salarios pactados en convenio no cubren el aumento de la inflación, con una pérdida de poder adquisitivo general que CCOO cifra en el 14% desde 2021. Súmense a esta circunstancia las notables subidas de los alquileres y la imposibilidad de encontrar uno cerca del centro de trabajo, y surge el descontento. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha conminado a los empresarios a repartir una mayor porción del beneficio que recogen con la sociedad y se reserva la carta de subir el IGIC turístico para que si le desoyen, garantizar una mayor entrada de dinero en las arcas canarias.

Capacidad aeroportuaria

La conectividad es esencial para un territorio alejado y fragmentado como las Islas. Este invierno, el número de billetes de avión a la venta es un 12,7% superior al de hace un año. Sin embargo, los aeropuertos canarios están al borde de sus posibilidades. No dan abasto y la pérdida de puntualidad acumulada desde 2021 es del 16%. Aena prepara una inversión millonaria para evitar el colapso de estas infraestructuras.

