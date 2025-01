El PP europeo pide aplazar dos años el arancel medioambiental para la importación de acero

El partido popular (PP) europeo ha planteado que el Mecanismo de Ajuste en Frontera de las Emisiones de Carbono (CBAM), el arancel medioambiental a aplicar sobre las importaciones de acero –pero también sobre las de cemento, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad–, se aplace dos años a pesar de que desde sectores como la siderurgia se considera clave para su supervivencia si incluye mejoras. Sin embargo, otros sectores con gran peso en Europa, como el del automóvil, lo ven como un obstáculo para su actividad. El PP demanda el aplazamiento del mecanismo dentro de un paquete de medidas para reducir la burocracia y favorecer el comercio.

Los populares demandan una suspensión de dos años para que, durante ese tiempo, se negocie una limitación del alcance de la medida a las empresas de más de 1.000 trabajadores y eliminar el efecto indirecto en las pymes. El CBAM está vigente dentro de un periodo transitorio que finaliza el 31 de diciembre y durante el cual solo son obligatorias las notificaciones trimestrales de las emisiones para los importadores de los productos afectados por el mecanismo. El arancel comenzará a pagarse a partir del 1 de enero de 2026 y el PP pide que se aplace. "No puede haber peor idea para la competitividad de nuestro sector industrial", señaló ayer el eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández , que añadió que trabajará para que la Comisión Europea no siga la propuesta del PP. "El mecanismo tiene margen de mejora, pero no se puede aplazar", señaló Fernández.

En sectores como el del cemento ya se han producido reacciones. La patronal europea Cembureau señaló que el sector está lanzando importantes inversiones en descarbonización y que estos proyectos requieren "certidumbre regulatoria". Señalo que el CBAM es "esencial" para garantizar la igualdad de condiciones e n materia de carbono.. n

