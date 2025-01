Ávoris, Travel Live y Mundiplan pujarán por la nueva licitación del Imserso

Ávoris, Travel Live y Mundiplan serán las empresas que pujarán por la licitación de los viajes del Imserso para la temporada 2025-2026. Es probable que de cara a la próxima temporada la nueva licitación tenga cambios y una revisión de precios, según informa la agencia Europa Press. Las distintas compañías han mostrado su disposición a pujar por los tres lotes que conforman el programa, del que se prevé que los nuevos pliegos se aprueben en los próximos meses, como es habitual en este proceso.

Así, Ávoris Corporación Empresarial, que gestiona el actual concurso en su totalidad a través de Turismo Social, ha anunciado que acudirá a la próxima contratación "con seguridad". De esta forma, optará a repetir la gestión de este tipo de viajes. Por su parte, Mundiplan, la UTE formada por Iberia, IAG7 y Alsa, ha confirmado que pujará de nuevo: "Estamos a la expectativa de que se fije el calendario de licitiación".

En el caso de Travel Live, su participación dependerá de las condiciones establecidas en el pliego. "Si estas condiciones son favorables y se alinean con nuestra filosofía de ofrecer experiencias de calidad, accesibles y memorables, participaremos", ha asegurado el consejero delegado, Rafael Garrido en un reciente entrevista para esta agencia.

El máximo mandatario concluyó que el grupo está preparado para valorar esta oportunidad "con detenimiento" y siempre con el objetivo de "seguir liderando el sector con una oferta innovadora y centrada en el cliente". En relación a los que han afirmado que no pujarán, Travelance, formado por Europamundo, Luxotour, Soltour y Coming2, como partners principales, TUI, y Guest Incoming como afiliados, e Intermundial como proveedor preferente de producto, ha señalado que "como alianza no puede participar en este tipo de concursos". A esta decisión se une la propia Soltour en particular, que ha decidido no participar en la próxima licitación, ya que seguirán "enfocados" en otras iniciativas estratégicas que "permitan ofrecer el mejor servicio" a sus clientes y contribuir "positivamente" al sector turístico.

Revisión de precios

En una entrevista para el programa '24 horas' de RNE, la directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Mayte Sáncho, anunció que prevé introducir "algunos cambios" con una revisión de los precios para la nueva licitación. Con respecto a las quejas habituales de los hoteles sobre que los precios no les da para cubrir costes, la directiva afirmó que le resulta difícil pensar que "haya empresas que trabajen siempre a pérdidas, lo que es una contradicción en sí misma".

"Para mantener estos precios tan ajustados, los precios no son altos. Y obviamente, el año que viene se revisarán, pero desde luego algo ganaremos todos, sino no tendríamos programa", explicó durante la entrevista.