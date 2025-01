La hotelera de los Matutes se lanza a Oriente Medio y Asia y apunta a otro año récord con 1.300 millones de ventas

Palladium Hotel Group, la gestora hotelera de la familia Matutes, consiguió ya en 2023 entrar en la élite de los grupos hoteleros españoles que factura más de 1.000 millones de euros. La compañía no frena y marcó otro récord el año pasado y alcanzó un volumen de negocio con sus 40 establecimientos en gestión de 1.202 millones de euros, un 12% más que en el ejercicio anterior (1.069 millones) y un 60% por encima del 2019 prepandemia (753 millones), según ha anunciado el grupo en el marco de la Feria Interncional de Turismo de Madrid (Fitur).

El grupo hotelero fundado hace algo más de medio siglo por el exministro y excomisario europeo Abel Matutes, y ahora presidido por su hijo Abel, aspira a seguir exprimiendo la excepcional buena marcha del sector turístico global y prevé crecer de nuevo este año, aunque con ritmos menores, con un alza de las ventas de entre un 7 y un 8%, lo que elevaría el volumen de ingresos gestionado por los hoteles de su cadena hasta un nuevo récord de 1.300 millones.

En términos globales, durante el pasado año asegura haber elevado su tarifa media un 7% (aunque no ofrece datos absolutos) y un 3% la ocupación, y junto a una mayor eficiencia en costes consiguió elevar un 10% sus ingresos por habitación disponible (RevPAR), hasta los 211 euros, un parámetro clave en el sector hotelero para medir la rentabilidad del negocio. Las estimaciones de la compañía pasan por conseguir nuevas mejoras tanto en tarifa, ocupación y rentabilidad durante este 2025.

“En 2023, el grupo ya alcanzó un importante hito, entrando en la élite de las compañías hoteleras que superan los 1.000 millones de facturación. En 2024 hemos consolidado ese logro, creciendo a doble dígito, y comenzamos el año con previsiones positivas, que esperamos nos permitan afianzar de manera sólida nuestro modelo empresarial, basado en una estrategia de crecimiento saludable y rentable, buscando siempre ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia única e inolvidable”, explica el presidente del grupo, Abel Matutes.

Mirando a oriente

Palladium Hotel Group trabaja con un ambicioso plan de expansión, que, por primera vez, pone el foco abiertamente en Asia. El grupo toma el sudeste asiático (concretamente Singapur, Vietnam, Bali, Indonesia y Tailandia) y también Oriente Medio como objetivos clave para los próximos años. Asimismo, trabaja en la búsqueda de oportunidades en Estados Unidos, México, destacadas capitales en Latinoamérica y en Europa (con el foco puesto en las grandes capitales), y enclaves turísticos del Mediterráneo, como Marruecos, Grecia o Croacia, entre otros.

De momento, el grupo de la familia Matutes prevé inversiones por 650 millones de euros en grandes reformas de establecimientos que ya estaban en la cartera del grupo y en nuevas incorporaciones. La compañía tiene ya planes confirmados para ejecutar hasta 2027 al menos seis nuevas aperturas con la nueva marca The Unexpected Hotels (en Emiratos Árabes Unidos y en Ibiza) y con las enseñas ya asentadas Only You (en Nueva York, Venecia e Ibiza) y Bless Collection (en Barcelona, con la reconversión total del actual 45 Times de la capital catalana).