"Añoraremos a Luis Colunga", señala la patronal siderúrgica tras el cese del comisionado del PERTE de descarbonización

"Añoraremos a Luis Colunga", señaló Andrés Barceló, asesor del consejo de la patronal siderúrgica Unesid y su director general hasta el cierre de 2024, en referencia al cese, por petición propia, del asturiano Luis Ángel Colunga como Comisionado para el PERTE de descarbonización industrial dentro del Ministerio de Industria y Turismo.

"Para Unesid, y en particular para mí, el balance es claramente positivo y quedamos agradecidos por su trabajo. Añoraremos a Luis y, me atrevo a asegurar que el Ministerio de Industria más, ya que era la única persona del equipo directivo con experiencia industrial", destacó Barceló en una publicación electrónica de la patronal siderúrgica. Colunga, antes de acceder al cargo de comisionado, había sido directivo de la compañía Ignis, dirigente de los sindicatos UGT y IndustriAll, director general de Industria del Principado y trabajador de ArcelorMittal.

"El cese de Luis Colunga, no por esperado y solicitado por él mismo, abre ahora el periodo de balance de su gestión que, como todas, tiene puntos positivos y negativos. En lo muy positivo, por lo raro que es en España, su cercanía a todos los sectores y empresas industriales. Ha recibido a todo el mundo y ha dialogado con todos, intentando siempre ayudar, y ha estado fuera de esa torre de marfil en la que se refugian algunos cargos públicos", destacó Barceló, que añadió que "en la parte negativa, la mayoría de los fallos no son achacables a su actuación, sino a la asfixiante burocracia que rodea todo el proceso y que el Gobierno español no ha sabido aligerar para acometer la verdadera descarbonización de la industria española". Además resaltó que "la escasez de fondos" tampoco debe apuntarse en su debe, aunque si la decisión de adjudicar las subvenciones por concurrencia simple, que ha motivado un aluvión de proyectos pequeños. "En una venganza de la burocracia, a pesar de la concurrencia simple, que teóricamente permitiría adjudicar los proyectos rápidamente, la lentitud en publicar las adjudicaciones provisionales ha seguido el tortuoso calendario (a paso de tortuga) conocido por todos", expresó el asesor del consejo de la patronal siderúrgica, que con el cambio de año ha sido relevado en la dirección de Unesid por Carola Hermoso.

