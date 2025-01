"La descarbonización o es competitiva o no es sostenible", advierte la patronal de la cogeneración

Acogen, la patronal española de la industria de la cogeneración –la que produce al mismo tiempo calor para procesos industriales y electricidad y que tiene mucho peso en Asturias– advierte que en España hay 150 plantas en vilo ante los retrasos de más de tres años del Gobierno en la convocatoria de las subastas para modernizar el sector y destaca que las convocatorias de ayudas para la descarbonización no tienen en cuenta las necesidades de esta actividad. Ponen como ejemplo la renuncia de Industrias Lácteas Asturianas (Ilas) a la ayuda del PERTE de decarbonización.

"Me asombra el desparpajo que tienen desde las administraciones para decirle a las industrias en qué tecnologías deben de invertir: “ponte una caldera de tal”, “electrifícate”, “pásate al hidrógeno”... y en incentivarte a ello mediante subvenciones a la inversión sin analizar ni conocer los aspectos de la economía real, de la situación singular de cada empresa industrial y de su necesidad vital de ser competitivas. Mal invertir en tecnologías “verdes” con las que una fábrica acaba con mayores costes operativos no es sostenible ni ecológico. La descarbonización o es competitiva o no es sostenible", señaló Javier Rodríguez, director general de Acogen.

Rodríguez destacó el caso de Ilas, la empresa que comercializa sus productos con la marca Reny Picot, que ha rechazado una ayuda de 4,7 millones del PERTE de descarbonización industrial para utilizar biomasa como combustible en su planta de Anleo, en Navia. "Es una de nuestras industrias líder en Asturias que cogenera, que sigue esperando y reclamando poder renovar e invertir en su cogeneración y que ha descartado otras inversiones “por la incertidumbre sobre los costes”", afirmó el director general de Acogen. Capsa, la filial industrial de Central Lechera Asturiana, también renunció a una ayuda para su planta de Granda, en Siero. n

Suscríbete para seguir leyendo