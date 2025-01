La suspensión del decreto ómnibus deja a Duro Felguera al borde de la disolución: se queda sin el colchón anticrisis

A la centenaria compañía asturiana Duro Felguera se le acumulan los problemas. Todo le afecta. Incluso la polémica derogación del real decreto-ley ómnibus aprobada en el Congreso de los Diputados con los votos de PP, Vox y Junts. El Gobierno de Pedro Sánchez había metido en ese "revoltijo" legislativo la prórroga, por una año más, de la suspensión de la causa de disolución de las compañías por pérdidas provocadas por el covid, un colchón anticrisis que permitía a Duro Felguera no computar en su patrimonio neto las fuertes pérdidas de 171 millones de euros que había registrado en 2020. Retirada ahora esa red de seguridad con la derogación del decreto, la sombra de disolución de la sociedad vuelve a acechar.

Precisamente uno de los varios motivos que llevaron a Duro Felguera a acogerse el pasado mes de diciembre al preconcurso de acreedores fue el peligro de que a 1 de enero de 2025 la sociedad se situara en causa de disolución si no se prorrogaba la suspensión. Doce días después de que Duro tomara esa medida –que la protege de la disolución durante tres meses, en los que tiene que negociar con sus acreedores un plan de reestructuración– el Gobierno prorrogaba la suspensión un año más. Era una alivio para Duro porque no se tomarían en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 –este segundo año no le afectaba porque tuvo beneficios de 22,6 millones– hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2026. La compañía tenía un año más para enderezar su situación.

Sin embargo, el alivio ha durado muy poco. La derogación del real decreto-ley ómnibus, en el que estaba la prórroga de la suspensión, hace que aparezcan de nuevo los fantasmas de disolución. La Ley de Sociedades de Capital señala que constituye causa de disolución de una sociedad que las pérdidas dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, que en el caso de Duro Felguera es de 10,75 millones de euros.

La reclamación de la compañía estatal argelina de energía Sonelgaz contra la ingeniería asturiana por un importe de 413 millones como respuesta a la paralización desde el pasado junio de los trabajos de construcción de la central de ciclo combinado de Djelfa y la exigencia por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que Duro dotara este riesgo aprovisionando 99 millones agravaron la situación contable de la compañía y dispararon su patrimonio neto negativo al cierre de 2023 hasta los 254,81 millones de euros. No obstante, los 119 millones de euros de préstamos participativos con los que cuenta la compañía asturiana desde 2021 tras el rescate público por el Estado y el Principado y la reestructuración financiera pactada con la banca –100 millones del fondos estatal FASEE, 13 millones con las entidades financieras y 6 millones de la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias– tienen la consideración de patrimonio neto a los efectos mercantiles de reducción de capital y liquidación de sociedades. Es decir, se pueden restar a los 254,81 millones de patrimonio neto negativo, lo que sitúa los números rojos en 135,81 euros.

De estar en vigor el real decreto-ley ómnibus, Duro Felguera podría excluir también las perdidas de 2020, que fueron de 171,12 millones debido al impacto del covid. El patrimonio neto de la compañía pasaría a ser positivo, de 35,31 millones, pero como el decreto se ha derogado esta última resta no es posible.

Con el preconcurso de acreedores, Duro está temporalmente a salvo de incurrir en causa de disolución, pero para salir del preconcurso la compañía también tendrá que tener en cuenta que está latente el riesgo de disolución por el resultado de 2023, lo que obliga a aumentar el capital para restablecer el equilibrio o a reducirlo en la cuantía necesaria para absorber los resultados negativos.

La dirección de la compañía, presidida ahora por el mexicano Eduardo Espinosa, el hombre en Asturias de los grupos Prodi y Mota-Engil México, trabaja en diferentes frentes para llegar a un acuerdo con los acreedores para reestructurar la deuda, obtener liquidez y garantizar la supervivencia de la compañía. Trata de agilizar la venta de activos, como es el caso de la sede de la compañía en el Parque Tecnológico de Gijón –donde quiere quedarse como arrendatario– y sondea que el Estado entre como accionista de la compañía mediante la conversión en acciones de los créditos participativos.

1.535 Trabajadores en plantilla Duro Felguera cerró el primer semestre de 2024 con una plantilla media de 1.535 empleados. Representantes de los trabajadores reconocen que en la plantilla hay mucha preocupación por la situación financiera de la centenaria compañía de ingeniería industrial, aunque también valoran como positivo que desde la dirección se les trasmita que los nuevos accionistas de referencia, los grupos Prodi y Mota-Engil México, están muy involucrados en la búsqueda de soluciones de futuro.

