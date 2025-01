No es solo Duro Felguera, otras ingenierías asturianas están en riesgo, alerta el Principado

El pinchazo del colchón anticrisis para las empresas con fuertes pérdidas durante la pandemia ha dejado a Duro Felguera al borde de la disolución. No obstante, no es la única compañía de ingeniería industrial en peligro, según el Gobierno del Principado. "No es un problema únicamente de Duro Felguera", resaltó Nieves Roqueñí, consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, que aseguró que "otras empresas asturianas de ingeniería también tienen problemas de tesorería".

Roqueñí apuntó, como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA, que en el decreto ómnibus que ha sido derogado en el Congreso se incluía la prórroga, por un año más, de la suspensión de la causa de disolución de las compañías por pérdidas provocadas por e l covid, un colchón anticrisis que permitía a las empresas no computar en su patrimonio neto las pérdidas registradas en 2020 y 2021. "Era una medida para que las empresas tuviesen tiempo para reconfigurar todos los préstamos y todas las cuestiones financieras. Que se haya caído ese decreto ómnibus deja a Duro Felguera en una situación en la que puede entrar en causa de disolución", afirmó la consejera de Transición Ecológica, que añadió que "no es un problema únicamente de Duro Felguera, es un problema del sector de las ingenierías, que es un sector muy potente en Asturias, que tienen mucha proyección internacional y con cartera de pedidos importantes y, así todo, tiene esos problemas de liquidez". En ese sentido, Roqueñí explicó que estas empresas "están en proyectos muy importantes, sobre todo proyectos internacionales y a largo plazo, y para operar ahí se necesita mucho circulante y eso genera tensiones de tesorería".

Duro Felguera no fue la única ingeniería industrial asturiana que durante la pandenia tuvo que pedir la ayuda del fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por las fuertes pérdidas. Imasa e Isastur también lo hicieron. Roqueñí no citó empresas, pero señaló que desde la consejería de Transición Ecológica están "en contacto directo con la SEPI" y que se ha creado un grupo de trabajo "para poner encima de la mesa las herramientas que necesitan estas empresas para poder salvar la situación". Además, dijo que están en contacto con el Ministerio de Industria "para todas las cuestiones que tienen que ver con los créditos ICO o los avales que da el CESCE para activarlos de manera rápida para que salvemos esta situación". Y también en contacto permanente con las empresas, "no solo con Duro Felguera, sino con el resto de las empresas del sector de la ingeniería para tratar de ayudar en lo que podamos, tanto desde Asturias, con las herramientas que tenemos en el Gobierno del Principado, como apoyando las actuaciones que está haciendo la SEPI y el Ministerio".

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, señaló por su parte que "el Gobierno de España y el Gobierno de Asturias están trabajando junto con la empresa en la viabilidad de futuro de Duro Felguera". Destacó que "el Gobierno de España siempre apoyó a la empresa y le dio una ayuda covid millonaria".

Los secretarios generales de UGT y CC OO en Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente, pedieron ayer a las administraciones públicas y a SEPI que busquen soluciones "inmediatas". Según Lanero, Duro "ha padecido una muy mala gestión, que acaban pagando sus trabajadores". "No se puede dejar caer", señaló. Por su parte, Zapico alertó de que la compañía se encuentra en una situación de "máxima vulnerabilidad", por lo que instó a los Gobiernos central y asturiano y a SEPI a "seguir arrimando el hombro" para encontrar "soluciones inmediatas".

