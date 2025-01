Santiago Niño Becerra, uno de los expertos económicos más conocidos en España, ha lanzado una alerta importante sobre lo que está pasando con la economía española. Un análisis crítico de la realidad del país que, de seguir cumpliéndose tal y como el gurú económico señala, tendrá aún más consecuencias para la ciudadanía española.

Niño Becerra ha querido avisar de un problema con la productividad del país, que tiene que ver a su vez con los flujos migratorios y, al mismo tiempo, se entrelaza con el problema de la vivienda, una de las cuestiones que más preocupa en la actualidad al conjunto de los españoles.

A ojos del experto en economía, España está inmersa en un "círculo vicioso" . "Es un mal asunto", zanja con meridiana claridad.

La autoridad de Niño Becerra

En el panorama económico español, el nombre de Fernando Niño Becerra resuena desde hace tiempo con fuerza. Reconocido por su capacidad analítica y su habilidad para prever tendencias económicas, Niño Becerra ha logrado posicionarse como un auténtico gurú de la economía en España. Su enfoque crítico y su habilidad para desmenuzar complejos conceptos económicos lo han convertido en una figura imprescindible para quienes buscan entender las fluctuaciones del mercado y la economía global. A ello se añade una buena capacidad divulgativa.

Santiago Niño Becerra nació en Barcelona en 1951. Ha sido catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull desde 1994, donde ha influido en generaciones de estudiantes que buscan comprender el entramado económico global. Su experiencia no se limita al ámbito académico, ya que también ha trabajado en el sector privado, aportando su conocimiento experto en diversas empresas multinacionales.

Contribuciones a la Economía

El reconocimiento de Fernando Niño Becerra como experto en economía se debe, en gran parte, a sus publicaciones y conferencias. Ha escrito varios libros que abordan temas complejos de una manera accesible, destacando títulos como "El Crash del 2010" y "Más allá del Crash", donde analiza las causas y consecuencias de las crisis económicas globales.

Niño Becerra es conocido por su habilidad para prever crisis económicas. En sus conferencias y apariciones en medios de comunicación, ha advertido sobre las burbujas económicas y sus posibles estallidos, utilizando un enfoque basado en datos y análisis detallado. Su capacidad para identificar patrones y anticiparse a los cambios le ha otorgado el título de gurú entre sus pares y seguidores.

La alerta de Niño Becerra

Santiago Niño Becerra ha querido ahora lanzar una alerta sobre lo que pasa en España. Con su método analítico habitual, disecciona el escenario económico español para avisar de una tendencia que ve preocupante y que nos puede impactar a todos los españoles.

"España -no solo- pienso que no tiene un problema de falta de población si no de muy insuficiente productividad. Muchas/os de las/los jóvenes más preparados se van porque fuera tienen unas expectativas que en España no tienen (el 67% de quienes se van cuentan, al menos, con un grado universitario) y llegan para compensar la 'falta' de población personas con escasa cualificación (el 16% de quienes vienen tienen, al menos un grado universitario)", comienza indicando Niño Becerra.

Su análisis continúa: "La estructura del PIB de España expulsa a las personas cualificadas y llama a las de baja cualificación porque gran parte de las actividades que generan el PIB de España no necesitan que la tengan mayor. El origen del círculo vicioso está ahí: bajo valor añadido para bajos salarios porque es generado por una baja productividad, por lo que, unido a una insuficiente oferta de vivienda, degenera en una demanda no satisfecha porque no puede pagar los precios que la oferta pide".

"A eso", añade el gurú económico las "bajas cotizaciones y bajas bases imponibles por los bajos salarios". "En otras palabras", agrega, "la baja productividad de ESP no puede pagar a su población, solo puede pagar a una población generadora de bajo valor para que siga creciendo la 'masa total'. Mal asunto".

Esta advertencia del economista en su cuenta de X viene a avisar del tipo de empleo que se está extendiendo por España y de asuntos tan importantes como la fuga de talento y trabajadores cualificados y la falta de valor añadido en una economía que crece, sin embargo, en estratos de baja cualificación y productividad. Algo, asimismo y como Niño Becerra señala, que agrava aún más el problema de la vivienda.