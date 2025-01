"Intentaremos que el plan de Indra sea más ambicioso", promete Ángel Escribano

El nuevo presidente de Indra, Ángel Escribano, aseguró ayer en su primera entrevista en el cargo –al que accedió el pasado día 19 en sustitución de Marc Murtra, a su vez nombrado presidente de Telefónica– que su principal objetivo al frente de la multinacional española de defensa es intentar hacer el plan estratégico "aún más ambicioso" porque "los tiempos cuadran", y tiene "mucha confianza" en la hoja de ruta presentada en marzo de 2024.

"Vamos a intentar hacerlo [el plan estratégico] más ambicioso. O un pelín más ambicioso, porque los tiempos cuadran para que pudiera ser una chispa más ambicioso, pero, por supuesto, desde la modestia siempre y desde la calma de decir: ‘Este es el plan que tenemos y ojalá nos salga mejor’", manifestó Escribano a la agencia "Europa Press".

Sin entrar en detalles sobre esas intenciones, el directivo subrayó que su misión es hacer que "el máximo número de personas estén confortables con ese plan y que se lo crean, porque es imparable", y remarcó que el poder que tiene la empresa para crecer es "impresionante". "Nos vamos a ganar ser la empresa más confiable, la más comprometida, la que más talento genera y la que más personal tiene trabajando en el sector (...) Con una vocación clara de dar servicio en nuestro país", señaló Escribano. "El objetivo máximo está en nuestro plan estratégico y es aumentar todas las ventas en el exterior. Porque no solo existe en España la necesidad de aumentar las capacidades de defensa", precisó el directivo, que hasta hace once días era consejero delegado de su empresa familiar, Escribano Mechanical and Engineering (EM&E).

Respecto a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su intención de presionar para que los países de la OTAN eleven al 5% del PIB su presupuesto en defensa, Escribano señaló que Indra se beneficiará de ello "en función de las oportunidades que se generen". "No tenemos la varita mágica para generar las oportunidades, pero trabajaremos muy duro para conseguir rescatar o participar en todas las oportunidades que se dice que hay", añadió.

En Asturias, Indra cuenta con un centro de investigación de sistemas de tráfico aéreo, ubicado en Gijón. Además, la compañía es la accionista de control del consorcio Tess Defence, contratista de los vehículos blindados 8x8 fabricados por Santa Bárbara en Trubia. En 2023, la multinacional compró a Duro Felguera el 60% que esta poseía de Epicom, empresa de encriptación de comunicaciones.

