Los analistas ven al Ibex en los 13.000 puntos en el primer trimestre apoyado en la banca e Inditex

El Ibex 35 ha cerrado su particular rally de enero con una subida del 6,67% y en los 12.368 puntos, máximos del año 2008. El selectivo se acerca de esta forma a cota simbólica de los 13.000 puntos y en un solo mes se ha anotado casi la revalorización de todo el año 2024, que fue del 14,78%. Ante estas cifras, los analistas vaticinan que el principal índice de la Bolsa española tiene potencial para alcanzar los 13.000 puntos en febrero o marzo de este año apoyado por los buenos resultados de los valores bancarios e Inditex, que sube más de un 6% en lo que va de ejercicio y tiene una capitalización bursátil de 164.310 millones de euros.

Los mercados europeos han empezado el año con buen pie y han resistido al terremoto DeepSeek que sacudió las bolsas americanas la pasada semana. "El Ibex está en línea con otros parqués europeos, apoyado por la buena evolución de los bancos, que lideran las subidas del selectivo, y con el soporte de un valor tan importante como Inditex. Se preveía que el sector financiero se deteriorase por las bajadas de tipos de los bancos centrales, pero está afectando menos de lo que se estimaba hace unos meses. Si se materializa esta mejora, es posible que veamos al Ibex en los 13.200 o 13.300", apunta el analista de iBroker Antonio Castelo.

"Hace un par de semanas, teniendo en cuenta el panorama europeo, (escenario geopolítico complejo con elecciones anticipadas en Alemania, quizás Francia y a saber si en España también, uniéndose los efectos por los más que posibles aranceles que pueda adoptar la administración Trump contra los productos europeos...), la verdad es que éramos bastante más pesimistas", indica Castelo.

Los buenos resultados de BBVA y CaixaBank han animado al Ibex 35 y le han empujado esta semana a cotas no vistas desde 2008. El Banco Santander y Banco Sabadell presentarán resultados el próximo miércoles y viernes, respectivamente. "Las sólidas cifras que se esperan de estas entidades podrían llevar una revisión al alza de las estimaciones del sector. Actualmente, el Ibex se encuentra a un 5% de la cota de los 13.000 puntos, y no sería sorprendente que, con estas revisiones alcanzara dicho nivel. Por otro lado, las utilities han quedado rezagadas, aunque la bajada de tipos podría beneficiarlas y servir de apoyo para el próximo rally. Con todo, lo más probable es que febrero sea un mes de consolidación tras las subidas de enero", explica Ignacio Cantos-Figuerola, socio director de inversiones de atl Capital.

Potencial para los 14.000 puntos

El analista Javier Cabrera pone fecha y augura que, si la banca e Inditex muestran resultados sólidos, el Ibex podría alcanzar los 13.000 puntos en febrero o marzo de este año. Los bancos de inversión ya pronosticaron a principios de enero que el principal selectivo de la Bolsa española tiene un potencial del 15,5% en 2025 con un previo objetivo en los 13.390 puntos. Renta 4 pronosticó en diciembre un Ibex con un potencial del 16% y a las puertas de los 14.000 puntos.

Aunque no todos los analistas son tan positivos con el Ibex. "En España, los pesos pesados siguen marcando el buen hacer del selectivo con los datos de cierre del año 2024, pero la Bolsa española, en el momento que se produzca miedo en el mercado, puede sufrir y mucho. Por ahora, tiene cerca los 12.750-12.800 puntos. No obstante, yo me decantaría por observar los 12.000 puntos y ver si el mercado es capaz de sostener esta zona, ya que ha roto niveles desde el 2009 y que, desde entonces, no ha podido consolidar", indica Diego Morín, analista de la casa de bolsa IG. "Si el Ibex rompe los 12.450 puntos (primera resistencia y que coincide con los niveles actuales), el siguiente objetivo podría estar en los 13.000 puntos. Por el contrario, cualquier corrección debería encontrar soporte en los 11.745 u 11.423 puntos", concluye Morín.