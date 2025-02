La imposición de aranceles de Trump dispara la cotización del dólar y hace caer a las bolsas mundiales

La guerra comercial iniciada por el recién estrenado presidente estadounidense, Donald Trump, tambalea las bolsas mundiales. El anuncio del republicano de imponer gravámenes del 25% a las importaciones de México y Canadá, así como del 10% a los productos de China, entrarán en vigor mañana, pero los primeros efectos se están notando en los principales índices bursátiles y en la cotización de las divisas. La bolsa de Japón perdió un 2,84% al cierre de este lunes, la de Taiwán un 3,90%, el Hang Seng de Hong Kong un 0,55% y el índice de Shanghai un 0,06%, mientras que el CSI 300 de China retrodeció un 0,41%. En Europa, los futuros de las bolsas caen un 2,8% y el euro pierde un ,3% frente al dólar por el temor a que esta región sea la siguiente en la lista de los aranceles estadounidenses. Las ventas en los mercados han alcanzado incluido al bitcoin, que cae un 6,18% pese a la flexibilidad en su regulación prometida por Trump.

El presidente estadounidense amenazó hace semanas a México y a Canadá con imponer gravámenes altos a sus productos, pero no ha sido hasta el pasado sábado cuando la norma se ha firmado. Trump aseguró que los aranceles pueden causar dolor "a corto plazo" para los estadounidenses, y aunque hablaría el lunes con los líderes de Canadá y México, que han anunciado aranceles de represalia propios, restó importancia a las expectativas de que cambiarían de opinión. En cuanto a la Unión Europea, dijo que "sin duda habrá aranceles", pero no precisó cuándo. "Con el telón de fondo de las amplias amenazas arancelarias a punto de ampliarse aún más, el dólar ha ganado terreno a expensas de las divisas de los socios comerciales de EEUU", escribieron los analistas de Mizuho.

Según los analistas de Barclays, las bolsas descienden porque los inversores prevén un lastre para los beneficios de las empresas estadounidenses y existe demasiada incertidumbre sobre cómo responderá el resto del mundo a las amenazas de Trump. Canadá ya ha ordenado aranceles de represalia y México ha señalado una respuesta de represalia. Trump ha relacionado los aranceles con el flujo de inmigrantes y drogas -en particular fentanilo- hacia Estados Unidos y ha exigido medidas enérgicas en Canadá, China y México. El presidente estadounidense achacó a estos tres países la entrada masiva de fentanilo, pero China y México han afirmado que es problema de Estados Unidos. Todavía no está clara la reacción del gigante asiático, aún cerrado este lunes por las fiestas del Año Nuevo Lunar, si bien afirmó que desafiaría los aranceles de Trump en la Organización Mundial del Comercio y tomaría contramedidas no especificadas.