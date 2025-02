Trump impone aranceles al acero, así afecta a la siderurgia asturiana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio. Estas tarifas se aplicarán "a todos", ha explicado Trump al ser interrogado por qué países se verían afectados por la medida. "Cualquier acero que venga a Estados Unidos va a tener un 25 por ciento de arancel. También el aluminio. 25 por ciento para los dos", indicó Trump desde el "Air Force One" en declaraciones a la prensa estadounidense. La medida tiene importanes afectos para la siderurgia asturiana, de la que dependen 5.000 empleos directos. Por un lado, por las exportaciones de productos de acero al país norteamericano, pero sobre todo por los efectos indirectos de la medida. Los aranceles de Estados Unidos pueden hacer que las importaciones de acero chino se devíen hacia Europa, lo que agravaría el problema de la entrada de acero barato sin los requisitos medioamnbientales que tiene que cumplir la producción de la UE.

La Unión Europea responderá a los aranceles de un 25% sobre las importaciones de acero y aluminio que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció y que el bloque considera "injustificados", ha anunciado la Comisión Europea a través de un comunicado.

El ejecutivo comunitario reconoce que no ha recibido ninguna notificación oficial. Ha vuelto a insistir también en que no responde a "anuncios sin detalles ni clarificaciones por escrito". Pero ha denunciado también que "no ve justificación" en imponer aranceles y "reaccionará para proteger los intereses de los negocios, los trabajadores y los consumidores europeos".

En línea con los mensajes de las últimas semanas, Bruselas ha vuelto a insistir en que imponer aranceles sería "contrario a la ley y económicamente contraproducente", dado el nivel de integración de las cadenas de producción entre Estados Unidos y la UE. Según los cálculos de la Comisión, el intercambio diario entre ambos socios es de 4.200 millones de euros.

No es la primera vez que la Unión se enfrenta a un escenario similar. Durante su primer mandato, Trump impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% al aluminio. La UE respondió con represalias que afectaron a productos emblemáticos de Estados Unidos como el bourbon, las motos Harley Davidson, o los vaqueros Levi’s. En aquel escenario, ArcelorMittal decidió parar un de los dos hornos altos de Gijón por la caída de demanda de acero.

La nueva medida de Trump puede provocar un incremento de la entrada de acero chino en Europa y la Unión Europea aún no ha activado, con impuestos, el mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAN) para coneter esas importaciones que pueden agravar la crisis de la siderurgia europea.