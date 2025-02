Adiós a Bizum: en España se podrá enviar y recibir dinero por Whatsapp

Bizum es una herramienta muy útil. No se puede negar. Hace años que se ha convertido en la mejor opción para enviar y recibir dinero en pequeñas cantidades. Es perfecta para liquidar ese regalo de cumpleaños de parte de muchas personas, la cena en la que cada uno paga su plato o compartir los gastos de un viaje. Pero su reinado en España podría estar a punto de terminar. Llega Silbo Money, una aplicación que permite hacer transacciones mientras chateas por Whatsapp.

Bizum ha revolucionado la forma de hacer pagos en España, facilitando las transacciones rápidas y sin complicaciones tanto entre particulares como con comercios. El sistema, que salió como competencia a pay-pal en 2016 gracias a la colaboración de muchas entidades bancarias, cuenta actualmente con más de 10 millones de usuarios y su uso sigue creciendo entre la gente joven y de todas las edades. Para utilizar Bizum, es necesario ser cliente de un banco español que ofrezca el servicio y tener una aplicación móvil bancaria compatible. Algunas de las entidades que ofrecen Bizum son Banco Santander, BBVA, CaixaBank o Bankia.

Una de las principales críticas de los usuarios a Bizum es el límite de dinero y de pagos que establece. No se pueden hacer pagos de más de 500 euros y, al mes, no se pueden superar los 2.000 euros. La nueva aplicación no impone ningún tipo de restricción en este sentido.

La app española que permite pagar a través de Whatsapp: así funciona

Silbo Money es una fintech española que permite realizar pagos y transferencias de dinero de forma sencilla y segura a través de WhatsApp. Fundada en 2021 en Sevilla, Silbo Money ha obtenido la autorización del Banco de España como entidad de dinero electrónico, lo que le permite operar legalmente en el país. Con el respaldo de figuras destacadas del sector financiero, como Ángel Cano, exconsejero delegado del BBVA, Silbo Money busca revolucionar la forma en que se realizan los pagos en España, aprovechando la alta penetración de WhatsApp en el país.

Silbo se presenta como un contacto más en WhatsApp, lo que permite a los usuarios interactuar con él simplemente añadiendo su número de teléfono a la agenda y chateando como si fuera una persona más, sin necesidad de descargar niguna aplicación adicional.

A diferencia de Bizum, Silbo Money no impone límites en el número de transacciones ni en los importes, permitiendo una mayor flexibilidad en los pagos. Además, es compatible con todas las entidades bancarias españolas, facilitando su adopción por parte de una amplia base de usuarios.

La plataforma la podrá usar cualquiera con documentos de identidad en España, sin importar el número de teléfono o la ubicación física. Por el momento, hay que ponerse en la lista de espera para empezar a usar esta aplicación, pero la idea es que pronto esté operativa para todos los españoles.