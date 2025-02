Claves del terremoto de Arcelor: plantas en la India que baten récords y un proceso contrario al de otras multinacionales en Asturias

La India, la tierra de origen de la familia Mittal, cada vez tiene más peso en la multinacional siderúrgica. El pasado año, AMNS, la compañía de ArcelorMittal y Nippon Steel en la India, obtuvo un récord de producción de acero y prevé llegar a los 15 millones de toneladas para finales de 2026. Además, prepara la ampliación de las instalaciones siderúrgicas para alcanzar los 24 millones de toneladas a finales de la década y, según los planes anunciados esta semana por la compañía en Luxemburgo, India albergará el gran centro de servicios de apoyo a las fábricas que la multinacional tiene repartidas por Europa.

Desde la India se prestarán servicios financieros, de compras y suministros, de ventas y marketing, de gestión de pedidos, de recursos humanos, de informática y de mantenimiento de sistemas con el objetivo de reducir costes. La alianza de ArcelorMittal y Nippon Steel ya cuentan con cinco centros servicios en la India. El principal está en la ciudad de Hazira, pero también hay centros de servicios en Delhi, Indore, Pune y Chennai.

AMNS se fundó en diciembre de 2019 tras la adquisición de Essar Steel por la alianza formada por ArcelorMittal y Nippon Steel. La compañía es un fabricante integrado de acero, desde mineral de hierro hasta productos listos para el mercado. De los talleres indios salen bobinas y placas laminadas en caliente, bobinas laminadas en frío, bobinas y láminas galvanizadas, bobinas y láminas galvanizadas prepintadas, tuberías...

La producción en las instalaciones de AMNS en India no deja de crecer. Los requerimientos medioambientales son menores en la India que en Europa. La compañía está alineada con la visión de la India de ser neutral en carbono para 2070, mientras que en Europa se pretende alcanzar ese objetivo 20 años antes, en 2050. No obstante, fuentes de ArcelorMittal dejaron claro que el plan no contempla un trasvase de producción de Europa a India, solo el traslado de servicios.

Los centros de servicios que llegaron a Asturias, con cientos de empleos

La concentración de servicios a la industria en grandes centros es una práctica habitual de las multinacionales para ganar en eficiencia y reducir costes. De estos procesos se ha beneficiado Asturias en el caso de empresas como la multinacional química estadounidense DuPont, que instaló en el valle de Tamón su centro global de servicios . Ahora el proceso es a la inversa. ArcelorMittal se quiere llevar servicios a un centro en la India.

Trabajadores del centro de servicios de la multinacional IFF en Oviedo. / LNE

El caso de DuPont no fue el único. Muchas de las empresas que desembarcaron en Asturias de la mano de DuPont resultado de adquisiciones, fusiones o segregaciones de negocios acabaron instalando en el Principado sus centros globales de servicios en los que se concentran departamentos financieros, de recursos humanos, de nónimas o de compras y trabajan cientos de personas. Es el caso por ejemplo de la compañía de tecnologías de titanio, productos fluorados y soluciones químicas Chemours, que tiene un centro de servicios en Gijón; o de la multinacional de pinturas Axalta, que tiene un centro de servicios en Llanera, o de la empresa texana de materiales Celanese, que tiene un centro de servicios en el valle de Tamón.

La última multinacional vinculada a DuPont que abrió un centro de servicios global en Asturias fue Flavors & Fragances (IFF), que ya cuenta con más de 300 trabajadores en su nueva sede del complejo Gran Bulevar de Oviedo.

Pero no solo multinacionales que han tenido vinculación con DuPont han creado centros de servicios globales en Asturias. Es el caso de RHI Magnesita, compañía de productos refractarios con más de 14.000 empleados e n el mundo que cuenta con un centro global en el polígono Espíritu Santo de Oviedo.

