Duro Felguera cae más de un 4% en Bolsa tras pedirle la SEPI un plan de reestructuración

Las acciones de Duro Felguera caían a las 9.20 horas de este jueves casi un 4,2%, hasta los 0,264 euros por título, después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) haya requerido a la compañía asturiana un plan de reestructuración.

Tras cerrar ayer con un fuerte avance del 12,2%, las acciones de la empresa de ingeniería cedían más de un 4% en la apertura bursátil de este jueves tras la reunión que celebró ayer el consejo de administración con la SEPI. Duro Felguera se mostró "preocupada" tras dicho encuentro. En la reunión se exploró con la SEPI las posibilidades y las alternativas de viabilidad para la compañía en el marco del preconcurso.

Además, se abordó, entre otras cuestiones, la posibilidad de solicitar directamente el concurso de acreedores, ya que el plazo del preconcurso vence el próximo 11 de marzo. Ante ello, la compañía ha indicado que está "muy preocupada porque el tiempo se agota y es fundamental lograr la agilidad necesaria".

De su parte, la SEPI ha pedido un plan de reestructuración para asegurar la viabilidad de la compañía antes de hablar de capitalizar el préstamo, según han indicado fuentes próximas al consejo de administración de Duro Felguera.

"Ese plan debe ser analizado por los accionistas. No obstante, cabe reseñar que capitalizar la deuda no basta por sí sola, porque no resolvería las necesidades de liquidez de la compañía", han explicado estas mismas fuentes.

La firma asturiana de ingeniería se mostraba el martes confiada en que la SEPI, que cuenta con dos asientos en el consejo de administración de Duro Felguera, iba a oficializar hoy su decisión de capitalizar la deuda de la asturiana.

La empresa, en el marco de su plan trazado tras haber solicitado el preconcurso de acreedores el pasado 11 de diciembre, ve "imprescindible" que la SEPI convierta en capital su deuda. En concreto, el Gobierno, a través de la SEPI, tendría que convertir en acciones los 120 millones de euros que le "prestó" en mitad de la pandemia, lo que le daría la mayoría del capital.

La asturiana solicitó el preconcurso de acreedores el pasado 11 de diciembre ante los Juzgados de lo Mercantil de Gijón con la finalidad de iniciar una negociación para la aprobación de un plan de reestructuración, que permitiera su viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible.