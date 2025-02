Duro mete presión a la SEPI para que tome el control: "El tiempo se agota"

Todo apunta a que el pulso entre Duro Felguera y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que rescató a la ingeniería en 2021, durará varias entregas. Ambas partes se vieron ayer en Madrid en dos ámbitos: en el consejo de administración extraordinario de la compañía –en el que la sociedad estatal tiene dos asientos– y en una reunión ex profeso entre la empresa asturiana y la SEPI. En ambos casos, los encuentros no dieron el fruto esperado por la empresa asturiana: que el organismo estatal acepte convertir en capital los 100 millones de euros de préstamos participativos, lo que la convertiría en la accionista de control y aliviaría la extrema necesidad financiera de la compañía. Las posiciones de cada bando parecen, de momento, bastante rocosas, y se resumen así: Duro asegura que "el tiempo se agota" y que sin la capitalización no habrá más remedio que ir a concurso de acreedores, y la SEPI no quiere poner un céntimo sin que antes la empresa asturiana "presente un plan claro de reestructuración y viabilidad".

Es decir, cada parte sitúa el punto de partida en lugares diferentes. Fuentes cercanas a la SEPI aseguraron que la posición del ente público es que no hará ningún movimiento si los socios mayoritarios de Duro –los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México– no presentan antes dicho plan de viabilidad. "En cuanto lo presenten, hablaremos", afirmaron las fuentes.

Pero los socios mexicanos consideran que el primer paso de ese plan de reestructuración es precisamente que la SEPI transforme la deuda en capital. En un escueto comunicado enviado anoche, Duro señaló que en la reunión con la sociedad pública se "exploraron posibilidades" y "alternativas de viabilidad para la compañía en el marco del preconcurso". Y a renglón seguido, desde la firma asturiana añadieron: "La compañía está muy preocupada porque el tiempo se agota y es fundamental lograr la agilidad necesaria".

Pero eso no es todo. Fuentes cercadas a la SEPI aseguraron a este diario que "la capitalización del préstamo no resolvería los problemas de liquidez de Duro Felguera". Es decir, que la entidad estatal cree que ni siquiera la entrada de 100 millones de euros en el capital de la ingeniería es suficiente para garantizar la salvación de la centenaria empresa de Asturias.

Euforia bursátil

La jornada de ayer había empezado bien para Duro, con los mercados recibiendo con euforia la expectativa de que la SEPI tomara el control. La empresa afincada en Gijón protagonizó la mayor subida de la Bolsa española en la jornada, tanto en el Mercado Continuo –donde cotiza– como en el Ibex 35 y el BME Growth. Sus acciones se revalorizaron un 12,2%, finalizando la sesión a razón de 0,27 euros el título. Al cierre de la sesión bursátil aún no había concluido el consejo de administración extraordinario. La cotización de Duro arrancó la jornada con un repunte de hasta el 17%, aunque conforme la sesión avanzó los títulos se fueron estabilizando en torno al 10%, para acabar cerrando con un pico del 12,2%, cifrando la capitalización bursátil de la empresa en 60,39 millones de euros.

Las acciones de Duro Felguera atravesaron el último tramo de 2024 en una montaña rusa que incluyó la suspensión de la cotización entre el 25 de noviembre y el 12 de diciembre, después de que la empresa reformulara sus cuentas con motivo de una provisión extraordinaria motivada, a su vez, por el litigio millonario que libra en Argelia.

Antes, a comienzos de noviembre, la empresa había experimentado una escalada bursátil de más del 100%, coincidiendo con los cambios realizados en la dirección de la compañía, que incluyeron la salida del consejero delegado, Jaime Argüelles, y el nombramiento del mexicano Eduardo Espinosa como presidente. Pero el 12 de diciembre la cotización regresó con un batacazo de más del 44%. Desde entonces, el valor en Bolsa de Duro apenas ha remontando.

Suscríbete para seguir leyendo