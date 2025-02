"Las ayudas para descarbonizar no funcionan por su complejidad"

Carola Hermoso Arnao (Madrid, 1974) lleva apenas un mes como directora general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), la patronal española del acero. Y no ha podido llegar al cargo en un momento más convulso y decisivo para un sector de gran peso económico en Asturias, con los 5.000 empleos directos de ArcelorMittal. Aunque desde Unesid no hacen valoraciones sobre empresas concretas, el análisis de Hermoso sirve para retratar el escenario que atraviesa la actividad acerera en Asturias, en España, en Europa y en el mundo.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado esta semana que fijará un arancel del 25% a las importaciones de acero. ¿Cómo afectará esto al sector en España?

-El sector siderúrgico español exporta a muchos países. Sin embargo, el mercado estadounidense es muy importante. Supone el 3,3% de las exportaciones, que quizá no parezca mucho a primera vista, pero en valor económico se trata dse una cantidad elevada, de unos 518 millones de euros al año. Por lo tanto, la fijación de ese arancel sí nos preocupa mucho. Muchas de las empresas de nuestro sector son exportadoras y quieren seguir siéndolo. Además, esas ventas no hacen daño al mercado de Estados Unidos, porque se trata de productos que ellos no producen.

-Más allá de esos aranceles concretos, ¿qué impacto puede tener una escalada de la guerra comercial entre las grandes potencias?

-Los anuncios que está haciendo Trump parecen más bien medidas de persuasión o chantaje, monedas de cambio para conseguir determinadas ventajas, como reforzar las fronteras o luchar contra la droga. Parece una herramienta política y no comercial. Pero, como digo, es cierto que ha anunciado esos aranceles al acero, y eso nos preocupa.

-¿Y qué solución proponen?

-Nosotros pensamos que Europa tiene que estar fuerte, unida y preparada para proteger nuestros propios intereses. Es fundamental el diálogo, la cooperación y, sobre todo, intentar llegar a acuerdos tempranos para prevenir interrupciones comerciales dramáticas. Y siempre, por supuesto, cumpliendo las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). A partir de ahí, lo que hay es bastante incertidumbre, dado que tampoco podemos saber qué más va a hacer Trump. Su comportamiento es impredecible e impulsivo, utilizando esas herramientas para sus presiones políticas. Esperamos que al final se acabe imponiendo la racionalidad en las negociaciones e, insisto, que nos mantengamos unidos como Unión Europea.

-La suspensión de Arcelor de su principal proyecto de descarbonización en Asturias ha introducido bastante incertidumbre sobre la transición energética de la siderurgia y otras ramas industriales. ¿Las dudas están justificadas?

-Son dudas bastante razonables porque la realidad es que las condiciones actuales no son propicias para justificar económicamente la descarbonización. El entorno político, energético y de mercado es desfavorable, y seguimos teniendo la misma situación de sobrecapacidad mundial de producción. Nuestros países competidores no siguen las mismas reglas del juego que nosotros desde el punto de vista medioambiental y social, y además en muchos casos reciben subvenciones de sus gobiernos. Esta situación se agrava por el hecho de que China, que produce la mitad del acero mundial, ha sufrido un descenso bastante acusado de su demanda interna, lo cual ha le ha llevado a incrementar sus exportaciones a precios de derribo. Las empresas europeas compiten en los mercados internacionales, donde hay una tensión muy seria, con bajadas generalizadas de precios. Europa sólo está utilizando el 70% de su capacidad de producción siderúrgica.

-Este contexto es el que, a su juicio, está dificultando la transición.

-Sí, porque la descarbonización requiere inversiones muy, muy costosas. Y la UE ha pecado de un excesivo optimismo pensando que para 2030 el hidrógeno verde iba a ser competitivo. Pero, mirando la situación actual sobre sus precios, no es así: su generación mediante electrólisis cuesta entre tres y seis veces más que con combustibles fósiles. Por tanto, el hidrógeno verde ni es competitivo hoy ni lo va a ser en un corto y medio plazo.

-¿Eso cómo se traduce en años?

-Es que hay muchos factores en juego. Uno es que hace falta un precio razonable de la electricidad, ya que el hidrógeno verde necesita mucha potencia eléctrica. Además, los electrolizadores tienen que avanzar mucho tecnológicamente y mejorar su eficiencia. Y por último, hay una carencia de infraestructuras de almacenamiento y transporte del hidrógeno. En este escenario, algunas plantas de sistema de reducción directa de hierro (DRI) de Europa están funcionando con gas natural, a modo de transición.

-¿Y a esas transformaciones no pueden contribuir instrumentos públicos como el PERTE de descarbonización industrial, hasta hace poco dirigido por el asturiano Luis Ángel Colunga?

-Se pusieron muchas expectativas en ese PERTE, pero el resultado final se ha desinflado. ¿Por qué no ha funcionado? Primero, porque era increíblemente burocrático y complejo. Muchas empresas han tenido que dedicar equipos y meses enteros para entender sus bases y preparar la documentación. A esto se ha añadido que España ha aplicado un criterio muy estricto, que no ha sido igual en otros países, que es el "principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente" (DNSH, por sus siglas en inglés). Su aplicación en España ha sido así: "O con tu inversión llegas al máximo de reducción de emisiones, o no te aprobamos la ayuda". Y necesitamos que la descarbonización de la industria sea pausada y siguiendo una ruta, y no de hoy para mañana, porque ni siquiera la infraestructura lo permite.

