El Principado descarta medidas para paliar la tributación del salario mínimo

La tributación del IRPF que por primera vez acompañará la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobada el martes en el Consejo de Ministros ha provocado en los últimos días una avalancha de reacciones. Mientras la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantienen un pulso que vuelve a evidenciar las discrepancias que existen en el Gobierno, los barones del Partido Popular han anunciado ya acciones que contrarresten la medida gubernamental. En casos como el de Murcia, por ejemplo, estudian modificar sus tramos de IRPF. ¿Y que pasa en comunidades socialistas como la asturiana? El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, descartó tomar medidas extraordinarias y recordó que la vía fiscal asturiana ya está enfocada en este tipo de asalariados.

En primer lugar, indicó, "debemos poner en valor la revalorización del SMI. El Gobierno progresista en Madrid se puso como uno de sus objetivos fundamentales dignificar las condiciones del trabajo. Yo recuerdo cuando gobernaba Rajoy que se hablaba de trabajadores pobres, y eso es inaceptable. Una persona que tiene jornada completa debe tener los recursos disponibles para poder desarrollar su vida. Y ese es un objetivo del Gobierno", defendió. El consejero recordó que desde 2018, el SMI se ha revalorizado en un 61% y se ha mejorado el mercado laboral. "Hay más trabajadores que nunca. Más de 21 millones de cotizantes", insistió.

Cuestión distinta es, en su opinión, la cuestión tributaria. Peláez explicó que es necesario "fijar unos umbrales por debajo de los cuales no es razonable tributar y por encima sí se debe ser un contribuyente neto. Esos umbrales tienen que en relación con las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente".

Preguntado sobre si el Principado tomará medidas para "amortiguar" la tributación del IRPF, teniendo en cuenta que el 50% del impuesto está cedido a las comunidades autónomas, el consejero aludió a la vía fiscal asturiana, la cual tiene "como público objetivo rentas por debajo de 35.000 euros y se concentra en ese tipo de asalariados". "Es una vía fiscal muy potente que con las medidas que hemos aprobado en este presupuesto va a alcanzar los 70 millones de euros de beneficios fiscales", aseguró. Peláez puso de ejemplo a trabajadores asturianos que "cobran el SMI, que se van a beneficiar de esta subida y que, por ejemplo, tienen dos hijos o están en situación de discapacidad y no van a tener que pagar IRPF". En contraposición, según la estimación del Consejo General de Economistas (CGE), en el caso de un contribuyente soltero y sin hijos la retención rondaría los 348,50 euros anuales.

Tramos nuevos y bajadas

Quienes sí están estudiando la implantación de medidas que ayuden a amortiguar los efectos que la nueva tributación tendrá para los benefactores del SMI son las comunidades lideradas por el Partido Popular. Por el momento, la Consejería de Hacienda de Murcia estudia crear un nuevo tramo en la escala del IRPF, aunque dada la "complejidad" de los cálculos todavía no existe un documento definitivo. En Madrid, por su parte, bajarán este año 0,5 puntos el tipo mínimo del primer tramo aplicable del IRPF.

En Baleares, han impulsado en los últimos años una reforma fiscal enfocada a las rentas medias y bajas que incluye, entre otras medidas, la rebaja del IRPF del 0,5 % a las rentas por debajo a los 30.000 euros y del 0,25 % para el resto. Eso sí, fuentes del Govern señalaron ayer que no toman medidas fiscales "ad hoc", sino como parte de una política fiscal que apuesta por el descenso de los impuestos.

Desde el Gobierno de Aragón recordaban ayer que en esta comunidad se acaba de deflactar el IRPF un cinco por ciento y ahora mismo están analizando la situación, dentro de un escenario complejo por las mermas que sufre su financiación en relación con la despoblación. A la espera de ver cómo actúa en los próximos días el Ejecutivo central está también el Gobierno de La Rioja. En todo caso, su intención sigue siendo bajar todos los impuestos esta legislatura para convertirse en la región en la que menos impuestos paguen sus ciudadanos.

En Castilla y León han optado en los últimos años por ir reduciendo el tramo autonómico del IRPF y su idea es seguir haciéndolo, aunque no necesariamente como fórmula para amortiguar la medida fiscal en torno al SMI. Por su parte, desde la Junta de Andalucía que no puede hacer nada ante la decisión del Gobierno central de hacer tributar por el incremento del salario mínimo interprofesional porque no tiene "espacio ni competencia" para ello. Sin embargo, la comunidad aprobó a lo largo de los últimos años hasta seis bajadas de impuestos, entre las que se incluía una reducción del IRPF.

Adaptar el IRPF acarrearía una merma de 2.000 millones, asegura Montero Corregir el impuesto sobre la renta, para evitar que el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), de 1.184 euros al mes, empiece a tributar restaría a las arcas públicas entre 1.700 y 2.000 millones de euros. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió ayer el criterio de que el salario mínimo se vaya incorporando "de forma progresiva" a la obligación de tributar en el impuesto sobre la renta. Por ello, la titular de Hacienda mantiene su criterio de dejar de adecuar, a partir de ahora, el IRPF a las nuevas cuantías del salario medio. Según lo cálculos de Hacienda, con la regulación vigente del IRPF solo quedarán obligados a declarar el 20% de los perceptores del salario mínimo, por una cuantía de hasta 300 euros. Esta cantidad representa un tipo efectivo del 1,6% (sobre la cuantía anual del SMI, de 16.576 euros), según resaltó.

