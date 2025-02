Duro Felguera se dispara en Bolsa en pleno pulso con la SEPI

Como parte de la montaña rusa bursátil en la que desde hace semanas viajan las acciones de Duro Felguera, ayer tocó jornada de subidón. Las acciones en el Mercado Continuo de la centenaria ingeniería asturiana se dispararon un 32,8%, situando cada título en 0,41 euros al cierre de sesión. Por supuesto, se trató del mayor repunte de la Bolsa española en el día, incluyendo el Ibex 35 y el BME Growth.

La escalada bursátil de Duro, que lleva desde diciembre en preconcurso de acreedores, se produce en plenas negociaciones entre sus socios mayoritarios –los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México– y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que rescató a la compañía en 2021 con 120 millones de euros y que cuenta con dos miembros en el consejo de administración. El deseo de los mexicanos es que la SEPI transforme en capital 100 millones de euros del rescate (los otorgados como préstamos participativos), lo cual allanaría el camino de la empresa a la refinanciación necesaria para aliviar su tensión financiera y acometer nuevos proyectos que generen ingresos.

No obstante, antes de poner un sólo céntimo la SEPI quiere que Duro Felguera presente un plan "claro" de viabilidad, opción a la que los accionistas mexicanos estarían abiertos. La fecha límite es el 11 de marzo, último día del preconcurso.

No obstante, pese a que la semana pasada fuentes de Duro aseguraban que esta semana se "intensificarían" los contactos con la SEPI, con una probable reunión en Madrid, ayer los portavoces de la compañía no tenían noticias de ningún próximo encuentro en la agenda. La incertidumbre, con todo, no impidió el "rally" bursátil.

