"El hidrógeno va en serio", afirma Enagás ante las dudas de Arcelor y Fertiberia con sus proyectos en Asturias

La apuesta por el hidrógeno verde "va en serio", afirmó ayer Arturo Gonzalo, CEO del operador gasista Enagás, al ser preguntado por las dudas de ArcelorMittal y Fertiberia sobre sus grandes proyectos industriales de descarbonización en Asturias utilizando el gas renovable. Gonzalo señaló que esas dudas tanto de la compañía siderúrgica como de la de fertilizantes "responden a distintas lógicas, no solo a la confianza en el hidrógeno".

Enagás presentó ayer tanto sus resultados de 2024 –con unas pérdidas de 299 millones por el impacto de la venta de la empresa estadounidense Tallgrass y del arbitraje internacional por el Gasoducto Sur Peruano– como la actualización del plan estratégico 2025-2030, en el que se prevé una inversión de 4.035 millones de euros de los que 3.125 millones se destinarán al despliegue de infraestructuras de hidrógeno renovable. Casi toda esa última inversión irá para la red troncal de hidroductos de España, con dos grandes corredores (el eje Vía de la Plata y el eje Cornisa Cantábrica-Valle del Ebro-Levante) que tendrán como punto de conexión Asturias, región en la que Enagás espera una importante demanda de productores de hidrógeno verde y, sobre todo, de consumidores industriales.

Sin embargo, la decisión de ArcelorMittal de dejar en suspenso la planta de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) prevista para Gijón –que se iba a convertir en uno de los mayores consumidores de hidrógeno verde de España– o las dudas de Fertiberia con su proyecto de fabricación de amoniaco verde en su fábrica de Trasona, dejan interrogantes sobre la demanda real del gas renovable.

Preguntado directamente por las dudas de ArcelorMittal y de Fertiberia, el CEO de Enagás señaló que para llevar a cabo esos proyectos industriales de descarbonización "hay otros elementos en juego" y que las inversiones "responden a distintas lógicas, no solo a la confianza en el hidrógeno". Arturo Gonzalo aseveró que "lo que no cabe duda es que la apuesta de Europa y la apuesta de España por el hidrógeno verde es más firme que nunca y que se están dedicando muchos recursos europeos". Añadió que Enagás "es un ejemplo de ello con la adjudicación de ayudas a nuestra red de infraestructuras, pero se pone de manifiesto en muchos otros ámbitos". Así, citó los 1.400 millones de euros en ayudas adjudicadas por el Ministerio de Transición Ecológica a proyectos de hidrógeno en España –entre ellos el de EDP en Aboño– o la convocatoria de ayudas para "valles de hidrógeno" de 1.200 millones. También los avances en algunos de los grandes proyectos de generación de hidrógeno para demanda industrial en España que están promoviendo empresas como Moeve –la antigua Cepsa–, Petronor, Repsol o BP. "Esto va en serio. La demanda por exigencias regulatorias en Europa es tan robusta que supone, claramente, una palanca para el comienzo del despliegue de este mercado", aseguró el CEO de Enagás, que negó que exista una burbuja con el hidrógeno verde. "No hablamos de una fantasía. Lo que es una burbuja no es el hidrógeno verde, es cierto clima de opinión pública", aseguró Gonzalo.

El dirigente de Enagás señaló que el operador gasista tiene músculo financiero y "está haciendo lo que tiene que hacer" que es seguir las directrices de la Unión Europea y del Gobierno de España y desplegar la red de hidroductos. De momento, la compañía ya ha realizado la ingeniería conceptual de la red troncal, con vértice en Gijón, y prevé invertir 3.125 millones hasta 2030. En esa fecha, Enagás prevé "tener lista" la red troncal y poner en marcha nuevos ejes con una inversión añadida de 2.135 millones. El plan está en marcha a pesar de que hasta 2027 no se prevé la aprobación del marco regulatorio del transporte de hidrógeno verde en España. Será entonces cuando se apruebe o no definitivamente la inversión.

Por otro lado, Enagás anunció ayer el lanzamiento de la sociedad Scale Green Energy para el desarrollo de otras infraestructuras y servicios para la descarbonización en ámbitos como el CO2, el "bunkering" –abastecimiento de gas natural licuado de barco a barco con buques especiales como el construido por Armón en Gijón para Enagás y Kanutsen–, el hidrógeno renovable para la movilidad o el amoniaco verde.

Enagás impulsará la creación de "hubs" logísticos de CO2 en torno a sus plantas de gas natural licuado (GNL), lo que puede ser una nueva oportunidad para plantas como la de El Musel. "El frío de las plantas de GNL se puede utilizar para la licuefacción de CO2 y su transporte", señaló Arturo Gonzalo.

