Duro no consigue avances con la SEPI a 15 días del fin del preconcurso

La negociación del preconcurso de acreedores de Duro Felguera encara sus dos últimas semanas y, de momento, no se han producido notables avances. La dirección de la compañía asturiana, en manos de los mexicanos del grupo Prodi y Mota-Engil México, considera vital para la salvación que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) capitalice el crédito participativo de 100 millones que concedió a Duro dentro del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Ese movimiento engrasaría la negociación con otros acreedores, pero la SEPI reclama a Duro, antes de dar el paso, la presentación de un plan de viabilidad con garantías.

Tras la reunión de Duro y SEPI del pasado día 12 no se han vuelto a producir encuentros formales a pesar de que desde la compañía se había anunciado la intensificación de contactos. El periodo de tres meses de preconcurso que aprobó el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón finaliza en 15 días. Se agota el tiempo de negociación. No obstante, Duro podría solicitar una prórroga de otros tres meses. Su solicitud a la juez deberá ir acompañada de un acta de conformidad firmado por acreedores que representen más del 50% del pasivo.

El grupo solicitó el preconcurso el 11 de diciembre de 2024 con un pasivo de 555.483.000 euros en su matriz Duro Felguera; de 42.000 euros en Duro Felguera Invesment; de 23.310.000 euros en Duro Felguera Calderería Pesada; de 2.801.000 euros en Duro Felguera Green Tech; de 6.149.000 euros en DF Mompresa; de 22.621.000 euros en DF Operaciones y Montajes; de 658.000 euros en DFOM Biomasa Huelva; de 13.761.000 en Duro Felguera Energy Storage; de 923.000 euros en Duro Felguera Oil&Gas, y de 2.314.000 euros en Duro Felguera Intelligent Systems.

El preconcurso protege a Duro de posibles solicitudes de concurso necesario por parte de acreedores y de caer en causa de disolución al extinguirse el "salvavidas" contable que se aplicaba desde la pandemia. Sin embargo, el proceso preconcursal está poniendo en el foco a la compañía y está sometiendo a sus acciones a un desenfrenado sube y baja. Ayer cayeron el 16,25% y se situaron en 0,3015 euros. Fue el valor que más cayó en el Mercado Continuo. El desplome coincidió con la publicación en un medio digital de una noticia en la que se afirmaba que los accionistas de Duro perderían su dinero con la entrada de la SEPI en el capital puesto que implicaría lo que se conoce como una operación acordeón (reducción del capital al mínimo para restablecer el equilibrio patrimonial seguido de una ampliación). La noticia partía de una estimación de pérdidas de Duro en 2024 –la compañía aún no ha presentado resultados– y de patrimonio neto –que no se puede calcular sin los resultados– que la compañía no ha confirmado.

