La electricidad eleva la inflación una décima, hasta el 3%

La inflación subió una décima en febrero, hasta el 3 % en tasa interanual, debido principalmente al encarecimiento de la electricidad, cuyos precios bajaron en el mismo mes del año pasado (ese contraste es lo que técnicamente se conoce como "efecto escalón" o "efecto base"). El dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) fue publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra definitiva y la evolución por componentes se conocerá el 14 de marzo.

El repunte de la electricidad en febrero compensó la influencia a la baja de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, cuyos precios subieron menos que en el mismo mes del año pasado.

El IPC lleva cinco meses consecutivos al alza desde el mínimo marcado en septiembre (1,5%). No obstante, desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destacaron ayer que la inflación subyacente –que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, cuyo precio es especialmente voluble– sigue reduciéndose, y que ya se encuentra "en el entorno del objetivo del Banco Central Europeo".

En concreto, la subyacente disminuyó tres décimas en el segundo mes del año, hasta el 2,1 %, la más baja desde diciembre de 2021. La subyacente presenta una tendencia a la baja desde junio de 2024, cuando estaba en el 3 %.

En tasa mensual, los precios aumentaron dos décimas en febrero respecto a enero, hasta el 0,4%, encadenando cinco meses con tasas mensuales positivas, según detalló el INE.

En Asturias.

En la región, el último dato conocido es el de enero, cuando el IPC aumentó en una décima, al pasar del 3,1% de diciembre al 3,2%, aunque en el caso de los alimentos se produjo una moderación del 2,3 al 2,2%. En tasa interanual, la mayor subida de precios correspondió al grupo de la vivienda, un 8,4%.