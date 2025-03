Ni medio ambiente ni sanciones: Niño Becerra tiene claro lo que "va primero"

Con la llegada del 2025 se anticipaba que las sanciones decretadas por la UE, particularmente las establecidas en la Normativa CAFE (Clean Air For Europe o Aire Limpio Para Europa), diseñadas para reducir las emisiones de CO₂ de los coches nuevos, se implementarían con fuerza absoluta a lo largo de toda la UE. Pero ante la competitividad extranjera (principalmente aquella proveniente de China) y la multiplicidad de condiciones adversas que económicamente impiden un crecimiento económico estable en Europa, la UE se ha visto forzada a retrasar, por tres años más, la aplicación de sanciones por emisiones de CO₂ a los fabricantes de coches europeos esperando evadir un estancamiento económico.

"El medio ambiente puede esperar: el PIB es lo primero"

El reconocido economista español Santiago Niño Becerra ha afirmado este martes que el crecimiento económico y un PIB positivo es la prioridad de las economías europeas y no el medio ambiente. Pero Niño-Becerra no está afirmando su posición, sino resaltando el pensamiento que muchos economistas y políticos europeos están teniendo ante un futuro económico bastante impredecible. Los aranceles de Donald Trump han hecho que muchas potencias productoras europeas revaloricen muchas de sus normativas a ser implementadas en los próximos años (normativas que repercuten tanto en la economía como en el medio ambiente).

La situación es la siguiente: o estancamiento económico o negligencia medioambiental durante unos años más. La opción que muchos economistas van a resaltar como la adecuada, no por ideología o política, sino por pragmatismo, es aquella en la que la economía se mantenga en pie. Como ha resaltado en el pasado Niño Becerra, "[en los] Sistemas Capitalistas [el] crecimiento económico está vinculado a contaminación. Es decir, si no se contamina no se crece: está en los genes del Sistema", señala, apuntando que, "y ¿quién se atreve a decir que hay que crecer menos?". Lo que está claro es que la lucha europea contra los combustibles fósiles ha pasado a un segundo plano. En este campo, los chinos se han adelantado y como todo lo que proviene desde detrás de las murallas de Xi Jinping, China está en camino, actualmente, a convertirse en una potencia mundial de la energía renovable. Esto no es solo en cuanto a producción de energía verde sino también en producción de coches eléctricos, ya que son los líderes globales en producción de EVs (vehículos electrónicos) de alta eficiencia a precios accesibles.

De momento, el retraso de las sanciones de la Normativa CAFE beneficia a unos pocos países, particularmente a aquellos que tienen un sector de producción automovilístico, pero nada indica que este tipo de retraso no se vaya a aplicar a otras medidas de carácter ecológico dentro de las normativas de la UE. El calentamiento global y las crisis climáticas han sido un tema central ya desde inicios de este año, habiendo visto cómo las condiciones extremas de un clima cambiante pueden afectar tajantemente la vida de millones tal y como se vio en los incendios de California en enero. Este suceso, como muchos otros, es considerado catástrofe climática y es un telescopio de lo que el futuro tiene que ofrecer para la humanidad según organizaciones como la Agencia de la ONU para los Refugiados, donde el tema de refugiados climáticos ya se aborda desde los hechos y la evidencia.

Si bien es cierto que el centro de estas normativas es el bienestar ecológico, cabe resaltar que el bienestar ecológico está pasando a un segundo plano mientras se le perdona a empresas multimillonarias su negligencia a la hora de mejorar sus coches y las emisiones de CO₂ de los mismos (esta trayectoria se sabe desde el 2008 con la publicación de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo donde todas estas normativas se han ido formando a lo largo de los años).

La pregunta queda en el aire

¿Se seguirán aplazando las sanciones como se ha visto en reiteradas veces o acaso son medidas de una sola vez que buscan el bienestar económico mientras se sacrifica el bienestar ecológico de la población europea?