"Faltan ingenieros para el gran desafío verde", asegura Loreto Ordóñez

"El mundo energético está viviendo una transformación muy importante, porque la transición energética es la gran palanca de la lucha contra el cambio climático. El desafío es tan grande que hacen falta muchos ingenieros de todas las especialidades, pero desde luego los de Minas, en particular los de la Escuela de Oviedo, que han demostrado en el pasado que tienen la formación necesaria para dar soluciones a grandes problemas". Así se pronunció ayer la asturiana Loreto Ordóñez Solís, presidenta ejecutiva en España del grupo energético francés Engie, antes de recibir el premio "Santa Bárbara" al Ingeniero de Minas 2024, concedido por el Colegio de Minas del Noroeste de España.

Ordónez, que recibió el galardón en una ceremonia en el hotel La Reconquista de Oviedo, a pocos metros de la Escuela donde se formó como ingeniera, se mostró "muy emocionada" por el reconocimiento, "fundamentalmente por el hecho de que los profesionales con los que compartes formación, profesión y al fin y al cabo ADN, aprecien la carrera que he tenido en los últimos años".

Nacida en Oviedo en 1971, ingeniera de Minas por la Universidad de Oviedo y la Université Libre de Bruxelles, y máster en Dirección de Empresas por el IESE, la trayectoria de Ordóñez ha estado siempre vinculada a la energía. Después de trabajar para empresas españolas, británicas y belgas, fichó hace 16 años por la francesa GDF-Suez, antecedente del actual Grupo Engie, en el que ocupa la máxima responsabilidad ejecutiva para España. En la ceremonia de ayer, toda esta experiencia laboral fue glosada por la consejera de Transición Ecológica e Industria, Belarmina Díaz. Por la parte institucional también asistió el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

Ordónez expresó su alegría por recibir el premio en la capital asturiana: "Es la ciudad que me ha visto crecer y donde me he formado". "Estoy encantada de dar visibilidad a una profesión que ha sido y seguirá siendo muy, muy necesaria", subrayó. "La Escuela de Minas que yo conocí ha formado profesionales de élite, y en los últimos años los ex alumnos así lo hemos demostrado, dirigiendo empresas o en puestos en la Administración y en la políticas", reinvindicó.

El acto fue presidido por Juan José Fernández, decano-presidente del Colegio, que remarcó su vocación por "dar a conocer la profesión de ingeniero de Minas", la cual " va mucho más allá de las minas de carbón". "Tenemos unos conocimientos que nos permiten acceder a muchos empleos, sobre todo en esta época de descarbonización", abogó el decano, que no obstante lamentó que "en Asturias todavía no acabamos de levantar cabeza lo suficiente para aprovechar todas las oportunidades en la minería y la industria".

La ceremonia incluyó un coloquio con José Antonio Fidalgo, juefe de servicio de Medicina Física y Rehabilitación del HUCA; Ramiro Fernández, psicoesteta; María Blanco, comunicadora audiovisual; y Ana María Alonso, catedrática de Petrología de la Universidad Complutense de Madrid.