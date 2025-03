El Gobierno anuncia "fuertes inversiones estratégicas" de la industria de la defensa en Asturias

El Gobierno de España ya ve a Asturias como un importante polo de la industria de la defensa que será foco "de fuertes inversiones estratégicas". Esas decisiones empresariales –entre las que ya se conocen el proyecto de nueva fábrica de blindados del consorcio Tess Defence o la ampliación del centro de I+D+i de Escribano Mechanical & Engineering y la posible creación de una planta de producción– van en línea, según destaca el Ministerio de Defensa, con las políticas de reindustrialización del Gobierno.

Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, subrayó, durante su participación en el Foro Infodefensa celebrado en el Congreso de los Diputados, "las importantes decisiones" que está adoptando la industria del sector. "Quiero ponerles dos ejemplos: Asturias y Linares, en Jaén, donde la industria de defensa hará fuertes inversiones estratégicas", resaltó Valcarce.

La secretaria de Estado señaló que esas decisiones empresariales, de las que ya se conocen los planes de Tess Defence y Escribano para Asturias, "van en línea" con la política del Gobierno de España de apoyar la reindustrialización "poniendo especial atención a comarcas afectadas por la descarbonización o por la reconversión industrial del pasado". Ambos fenómenos han impactado con fuerza en el Principado

Valcarce destacó que la industria de defensa de España "es un pilar esencial para la seguridad y la soberanía nacional, pero también es un motor de crecimiento económico, de innovación y de creación de empleo". Con datos extraidos de un estudio realizado por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), Valcarce destacó que el sector aporta el 1,3% del PIB de España (el 12,1% del PIB industrial) y que mantiene 121.000 empleos con salarios por encima de la media. "Cada puesto de trabajo directo del sector genera 2,6 empleos en la economía, lo que demuestra el efecto multiplicador de la industria de la defensa", resalto la secretaria de Estado.

El Gobierno de España ha incrementado el presupuesto de Defensa n 26% desde 2023 y en el caso de la inversión se ha disparado el 60,9%. "Son cifras sin precedentes", destacó Valcarce, que añadió que los nuevos desafíos a los que se enfrenta Europa y la situación económica de España "refuerzan nuestra capacidad para seguir inviertiendo en defensa".

La secretaria de Estado destacó que se abre un gran oportunidad económica, industrial y tecnológia "que tiene que traducirse en un cambio de paradigma dentro de la industria, con una cadena de suministros que evolucione hacia un modelo más ágil, eficiente y resiliente, capaz de responder con rapidez a las necesidades operativas y estratégicas de España".

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, también destacó ayer tras reunirse con la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, que la industria de la defensa tiene "muchísimo futuro" en Asturias, ya que "los vientos" en la Unión Europea van hacia la consolidación de la industria de defensa para "defender a la UE ante lo que pueda suceder en un futuro".

Langreo abre la puerta a la fábrica de blindados

El alcalde de Langreo, Roberto García (IU), vería con buenos ojos el desembarco del proyecto de nueva fábrica de vehículos blindados de Tess Defence en los terrenos de la antigua fábrica de Nitrastur en Barros. No obstante, señaló que al Ayuntamiento no ha llegado todavía tal interés. "No se han puesto en contacto con nosotros", señaló García, que añadió que de hacerlo se encontrarán "la mejor disposición posible porque estaríamos encantados de poder acoger un proyecto de este tipo, en las Cuencas tenemos necesidad de generar puestos de trabajo".

Fuentes al corriente del proyecto de Tess Defense, consorcio liderado ahora por Indra, señalaron que la opción de Nitrastur es la "más trabajada". Iberdrola firmó recientemente con el Principado la cesión de más de 121.000 metros cuadrados de suelo de la antigua fábrica de fertilizantes. Sin embargo, el alcalde de Langreo teme que la superficie de los terrenos se quede corta para la fábrica de blindados, ya que "no podemos olvidar que tenemos muy avanzado otro proyecto, el de la lavandería sanitaria centralizada para Asturias. Se lleva mucho tiempo trabajando en él y tenemos los trámites avanzados". Si fuera compatible con la fábrica de blindados, "estaríamos encantados, todo serían facilidades". Eso sí, advierte de que "no nos gustaría jugar con las ilusiones de la gente, que nos pusieran el filete delante de la boca, y luego nos lo quitaran de los labios. Rogaría máxima seriedad, porque estamos en unas comarcas necesitadas de empleo en las que, en las últimas décadas, bastantes proyectos han fallado". Por otro lado, el viceconsejero de Ciencia, Iván Aitor Lucas, señaló ayer que trabajan con la empresa en la búsqueda de terrenos.

