Así puedes cobrar hasta 3.400 euros por ser estudiante en España

Hoy se abrió el plazo para pedir la Beca Mec 2025-2026, una de las ayudas más anticipadas anualmente por millones de españoles. Las becas y ayudas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes hacen que cada año, millones de españoles puedan cursar sus estudios postobligatorios a través de ayudas económicas que permiten que una persona pueda enfocarse en sus estudios plenamente sin tener que preocuparse de las carencias económicas de su entorno.

La beca general está dirigida para aquellas personas que estarán cursando estudios universitarios y enseñanzas artísticas superiores (grado y máster) pero también para no universitarios (FP, bachillerato y otros). La beca general consiste en la suma de distintos componentes que se calculan desde el Ministerio de Educación y luego se gestiona a través de la unidad de becas de la institución donde el estudiante cursará sus estudios.

Las personas que puede solicitar la beca tienen que ser de nacionalidad española y estar cursando sus estudios en una de las miles de instituciones que el Ministerio de Educación ha reconocido en su sistema como instituciones válidas. La mayoría de las universidades públicas del país están reconocidas y este suele ser el mismo caso para bachilleratos y centros de formación profesional también.

El principal beneficio de la Beca Mec es el importe monetario que se le es otorgado a cada estudiante que cumple con los requisitos necesarios. Este importe está compuesto por dos cuantías, una fija y una variable. Estas cuantías y sus ingresos dependen del umbral económico en el que caiga cada solicitante, estos umbrales son creados y definidos por el Ministerio de Educación y toman en cuenta diferentes factores sociales y económicos de cada alumno.

Becas Mec 2025-2026 / LNE

La cuantía fija es la misma en prácticamente todos los casos siempre y cuando no superen los umbrales más altos; la cantidad otorgada por la cuantía fija suma un total de 3.400 euros si se suman todos los componentes disponibles (ojo, no todos los casos son iguales y a algunos estudiantes les tocará menos dinero que a otros). La cuantía variable es diferente y se suele asignar una vez se han asignado las cuantía fijas. Esto hace que la cantidad que otorga la cuantía variable sea diferente cada año. Además, la cuantía variable se suele sacar a través de una fórmula matemática que toma en cuenta la nota media de tu expediente y tu renta per cápita familiar, haciendo que la suma sea diferente cada año. Pero para aquellos que tienen derecho a todas las variables en su máxima cantidad, puede llegar a gozar de una beca que se aproxima a los 7,000 euros en algunos casos.

Es importante recalcar que cada caso es un mundo, y que no todos los estudiantes recibirán las mismas cantidades de dinero, ya que, al final del día, la Beca Mec está destinada a ayudar, económicamente, a aquellos estudiantes que más lo necesitan y que estos mismos gozarán de cantidades más sustanciales que otros. Pero en todos los casos, si un estudiante es elegible, siempre recibirá una cantidad de dinero que, para cualquier estudiante, siempre es bienvenida.