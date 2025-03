El inesperado regalo de Hacienda a los nuevos trabajadores en Asturias: hasta 2.000 euros

La declaración de la Renta se podrá realizar de forma telemática desde el próximo 2 de abril. Con la fecha clave cada vez más cerca, son muchos los contribuyentes que están haciendo los cálculos de los gastos que se podrán deducir en la campaña correspondiente a 2024. Algunos podrán percibir hasta 2.000 euros por instalarse en el Principado para trabajar.

En Asturias, los contribuyentes que en 2024 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias podrán aplicar hasta 26 deducciones autonómicas:

-Por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años

-Por adquisición o adecuación de la vivienda habitual para contribuyentes con discapacidad

-Por certificación de la gestión forestal sostenible

-Por gastos de descendientes en centros de cero a tres años

-Por adquisición de libros de texto y material escolar

-Por nacimiento o adopción de segundo y sucesivos hijos en concejos en riesgo de despoblación

-Para contribuyentes que se establezcan como trabajadores por cuenta propia o autónomos en concejos en riesgo de despoblación

-Por gastos de transporte público para residentes en concejos en riesgo de despoblación

-Por gastos de formación en que hayan incurrido los contribuyentes que desarrollen trabajos especialmente cualificados, relacionados directa y principalmente con actividades de investigación y desarrollo, científicas o de carácter técnico

-Para contribuyentes que trasladen su domicilio fiscal al Principado de Asturias por motivos laborales

-Por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual para determinados colectivos

-Por adquisición de vehículos eléctricos

-Por el cuidado de descendientes o adoptados de hasta 25 años de edad

-Por emancipación de jóvenes de hasta 35 años de edad

-Por la obtención de ayudas o subvenciones otorgadas por el Principado de Asturias a enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica

-Por gastos derivados del arrendamiento de viviendas

-Por los gastos vitales en que incurran los contribuyentes de hasta 35 años

-Por descendientes en caso de fallecimiento de progenitor como consecuencia de accidentes laborales

-Por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación

Simulador de la renta

Para los contribuyentes que no quieran esperar hasta la fecha de presentación y deseen salir de la incertidumbre sobre si les toca pagar o recibir una devolución, la Agencia Tributaria ha habilitado un simulador web que permite calcular anticipadamente el resultado de la declaración.

Este borrador te permite introducir tus datos fiscales y personales para obtener una estimación final del importe que se abonará o se devolverá.

El simulador no requiere identificación del contribuyente, ni permite la presentación de la declaración. Asimismo, esta herramienta no es el borrador oficial de la Declaración de la Renta, ya que para acceder al mismo aún queda algo más de medio mes porque no estará habilitado desde el 2 de abril.